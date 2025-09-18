Universitetsadjunkt i pedagogik
Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.
Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.
Arbetsuppgifter: Undervisning, administration och handledning. Anställningen avser främst undervisning på grundutbildningen i Pedagogik, pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv samt grund- och ämneslärarprogram. Undervisningen är campusförlagd i Uppsala. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Arbetsuppgifter i övrigt enligt lokalt kollektivavtal.
Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet. Krav för denna tjänst är avlagd gymnasielärarexamen med inriktning mot samhällskunskap. Ett krav är även tidigare erfarenhet av undervisning vid universitet eller högskola samt erfarenhet som besökande lärare vid VFU inom SO-blocket. Den sökande ska kunna undervisa på svenska.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Särskilt meriterande är flerårig dokumenterad erfarenhet av undervisning vid universitet eller högskola inom pedagogik och lärarutbildning. Meriterande är även kunskaper inom områden som styrning, ledarskap och organisation, utbildningsfilosofi, läroplansteori, utvärdering samt erfarenheter av uppsatshandledning i pedagogik, samhällskunskapsdidaktik samt självständiga arbeten på lärarprogram.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade, så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2025-11-30. Omfattningen är 50 %. Tillträde 2025-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Jonas Almqvist, e-post jonas.almqvist@edu.uu.se
eller studierektor Jonas Risberg, e-post jonas.risberg@edu.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 3 oktober 2025, UFV-PA 2025/2509
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
