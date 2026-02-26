Universitetsadjunkt i omvårdnad med militär bakgrund
Blekinge Tekniska Högskola är en plats för nyfikenhet och uppfinningsrikedom med campus mitt i den blekingska skärgården. Här erbjuder vi utbildning från grundnivå- till doktorsexamen och bedriver tillämpad forskning i världsklass. Vi förändrar och gör skillnad. Vill du bli en av oss?Institutionen för hälsa, TIHA är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom hälsa, vård och omsorg med syfte att förebygga sjukdom, förlänga liv och främja hälsa utifrån samhällsmedborgarnas, patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. I vår verksamhet integreras forskning och klinisk verksamhet med teknisk kunskap för att främja ett bra liv. För medarbetare på TIHA finns möjligheter att meritera sig pedagogiskt och genom forskarutbildning.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Institutionen för hälsa erbjuder utbildningar på grund- och specialistsjuksköterskenivå, forskarnivå samt uppdragsutbildningar inom medicin och omvårdnad, främst riktade mot Försvarsmakten. Vi söker nu en universitetsadjunkt för undervisning kopplat till våra utbildningar. I anställningen ingår teoretisk och praktisk undervisning i omvårdnad, medicinsk vetenskap och kliniska färdighetsträningsmoment. Undervisningen bedrivs både på grund- och avancerad nivå, på campus, i klinisk verksamhet och på distans. Undervisning sker främst på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:
• avlagt högskoleexamen på minst 180 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• visat pedagogisk skicklighet.
Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s "Riktlinjer för anställning och befordran av lärare och utnämning till docent", som finns på https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss/lediga-jobb.
Specifika krav för denna anställning
• Svensk legitimation som sjuksköterska.
• Magisterexamen i omvårdnad/vårdvetenskap eller motsvarande.
• Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård, ambulanssjukvård, anestesisjukvård, disktriktssköterska, intensivvård eller operationssjukvård.
• Militär grundutbildning och/eller erfarenhet av militär sjukvårdsutbildning.
Meriterande kompetenser och erfarenheter
Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskraven och bedömningskriterierna för anställningen, anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
• Goda kunskaper i engelska.
• God kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Tidigare erfarenhet av undervisning i sjuksköterskeprogram.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.
Tjänstgöringsomfattning: 100%.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är Välkommen med din ansökan senast 2026-03-19.
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen "ansök" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-partnern som står som kontaktperson i annonsen för mer information.
Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss/lediga-jobb.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.
BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.
