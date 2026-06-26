Universitetsadjunkt i omvårdnad
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2026-06-26
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Blekinge Tekniska Högskola är en plats för nyfikenhet och uppfinningsrikedom med campus mitt i den blekingska skärgården. Här erbjuder vi utbildning från grundnivå- till doktorsexamen och bedriver tillämpad forskning i världsklass. Vi förändrar och gör skillnad. Vill du bli en av oss?
Institutionen för hälsa är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom hälsa, vård och omsorg med syfte att förebygga sjukdom, förlänga liv och främja hälsa utifrån samhällsmedborgarnas, patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. I vår verksamhet integreras forskning och klinisk verksamhet med teknisk kunskap för att främja ett bra liv. För medarbetare på TIHA finns möjligheter att meritera sig pedagogiskt och genom forskarutbildning. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
TIHA erbjuder utbildningar på grund- och specialistsjuksköterskenivå, forskarnivå samt uppdragsutbildningar. Vi söker nu en universitetsadjunkt. I anställningen ingår teoretisk och praktisk undervisning i omvårdnad och medicinsk vetenskap. Arbetsuppgifterna inkluderar bedömningar i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och klinisk färdighetsträning på institutionens kliniska träningscenter (KTC) liksom föreläsningar, examinationer, seminarier och workshops. Undervisning sker på campus, i klinisk verksamhet och på distans, främst på svenska. Undervisning på engelska kan förekomma.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:
avlagt högskoleexamen på minst 180 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
visat pedagogisk skicklighet.
Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s "Riktlinjer för anställning och befordran av lärare och utnämning till docent", som finns på https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss/lediga-jobb.
Specifika krav för denna anställning
Svensk legitimation som sjuksköterska.
Magisterexamen i omvårdnad/vårdvetenskap eller motsvarande.
Meriterande kompetenser och erfarenheter
Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskraven och bedömningskriterierna för anställningen, anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
God kommunikations- och samarbetsförmåga.
Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård, ambulanssjukvård, intensivvård, anestesisjukvård eller operationssjukvård.
Handledarutbildning.
Goda kunskaper i engelska.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.
Tjänstgöringsomfattning: 100%.
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning, sex månader.
Sista dag att ansöka är Välkommen med din ansökan senast 2026-07-17.
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen "ansök" nedan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-partnern som står som kontaktperson i annonsen för mer information. Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss/lediga-jobb.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna. BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blekinge Tekniska Högskola
(org.nr 202100-4011), https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss
Valhallavägen 1 (visa karta
)
371 79 KARLSKRONA Arbetsplats
Blekinge tekniska högskola Kontakt
Prefekt/Head of Department
Terese Lindberg terese.lindberg@bth.se +46455385477 Jobbnummer
9980763