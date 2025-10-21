Universitetsadjunkt i miljövetenskap
2025-10-21
Nu behöver vi utöka vårt arbetslag med lärare som kan driva undervisningen i miljövetenskap, framför allt inom bevarandebiologi och tillämpad ekologi kopplat till naturförvaltning, fysisk planering och naturrestaurering.
Är det du? Läs mer om jobbet och välkommen med din ansökan.
Som medarbetare på Högskolan Kristianstad och på avdelningen för miljövetenskap blir du en del av ett vetenskapligt sammanhang och får arbeta tillsammans med engagerade kollegor och träffa motiverade studenter. Vår arbetsplats präglas av ett nära samarbete där alla har möjlighet att påverka och utvecklas.
Vid fakulteten för naturvetenskap bedrivs forskning och utbildning inom flera områden. Fakulteten består av fyra avdelningar och fem programområden som bedriver utbildning och forskning inom exempelvis miljövetenskap, vatten- och miljöteknik, datavetenskap, mat- och måltidsvetenskap samt biomedicinsk laboratorievetenskap. Miljön är utpräglat tvärvetenskaplig och vi är kända för både våra utbildningar - som ger jobb - och för vår förmåga att samverka mellan ämnesområden och med det omgivande samhället. Arbetsplatsen präglas av närhet och öppenhet och vi arbetar målinriktat för att skapa en god arbetsmiljö som gynnar både utbildning och forskning.
Avdelningen för miljövetenskap består av två programområden: Landskapsvetenskap samt Vatten- och miljöteknik. Avdelningens fem program ges på distans, men fysiska träffar med studenterna ingår. Avdelningen präglas av hög trivsel, gott samarbete samt fokus på ett hållbart arbetsliv.
Arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt innebär att driva undervisningen i miljövetenskap, framför allt inom bevarandebiologi och tillämpad ekologi kopplat till naturförvaltning, fysisk planering och naturrestaurering. Undervisningen kan även omfatta andra ämnen inom miljövetenskap.
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska och bedrivs på distans, men innefattar även fysiska träffar med studenterna. Handledning av examensarbeten och verksamhetsförlagd utbildning ingår, liksom roller som kursansvarig och examinator. Du blir delaktig i utvecklings- och kvalitetsarbete i avdelningens programområden och kommer sannolikt att få utvecklingsansvar för de kurser och program du är engagerad i.
Hos oss får du möjlighet att delta i olika typer av kollegiala verksamheter som utvecklar dig professionellt, till exempel forskningsseminarier samt program- och ämnesutveckling. Du har också möjlighet att, i samråd med avdelningschef och programområdesansvarig, kompetensutveckla dig inom verksamhetens centrala områden.
På Högskolan Kristianstad har vi dessutom utvecklat ett särskilt pedagogiskt meriteringsprogram för lärare, där du genom att visa din pedagogiska skicklighet kan befordras till meriterad och excellent lärare. Om du är disputerad finns möjlighet att ansöka om befordran till lektor.
Behörighet och kvalifikationer
Vi söker dig som har magisterexamen i miljövetenskap, landskapsvetenskap, biologi eller motsvarande. Du har erfarenhet av undervisning vid högskola eller universitet med tillhörande kursansvar. Du har god datorvana och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande är:
- erfarenhet av handledning av examensarbeten och verksamhetsförlagd utbildning
- roll som examinator
- arbetslivserfarenhet inom tillämpad ekologi, naturförvaltning, fysisk planering och naturrestaurering
- kunskaper inom geografiska informationssystem (GIS)
- forskarutbildning
- annan utbildning inom miljövetenskap, landskapsvetenskap eller biologi, särskilt inom tillämpad ekologi och naturförvaltning
Högskolan Kristianstad lägger stor vikt vid våra anställda lärares pedagogiska skicklighet. Vid anställning förväntas du ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande. Alternativt kommer det ingå i din kompetensutvecklingsplan att sådan utbildning slutförs under anställningens två första år.
För att fungera i rollen som universitetsadjunkt behöver du vara självgående, flexibel och tydlig i ditt arbetssätt. Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du pedagogisk och kan anpassa din undervisning efter studenternas behov. Du arbetar strukturerat, har goda problemlösande färdigheter och är kvalitetsmedveten i allt du gör. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 40-60 % med start 2026-01-01 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar vanligtvis provanställning.
Placering är i Kristianstad, på vårt vackert campus med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. Undervisning kan i vissa fall förläggas till kvällstid, helger eller annan ort än Kristianstad.
Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och personligt brev. Betyg och intyg som styrker det du har uppgivit i ansökan tar du med dig vid en eventuell intervju.

Sista ansökningsdag är 2025-11-09.
Sista ansökningsdag är 2025-11-09.
Arbetsplats Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad är en av Sveriges mest sökta högskolor med några av landets mest attraktiva utbildningar. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett vackert campus. Kristianstad utsågs till årets studentstad 2024 av Sveriges förenade studentkårer. Vi är stolta över våra 500 medarbetare och 14 000 studenter med den mångfald de representerar. Närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt är våra ledord och genomsyrar alla våra 50 program och 250 fristående kurser. Med ett stort utbud på distans är vi långt fram i utvecklingen av distanspedagogik. Forskningen som bedrivs hos oss är driven av samhällsutmaningar, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden. Vi har forskarutbildningsrättigheter i vårdvetenskap och pedagogiskt arbete. Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad. Högskolan Kristianstad eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.
