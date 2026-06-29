Universitetsadjunkt i maskinteknik
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Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt i maskinteknik vid Mittuniversitetet, campus Östersund, kommer du att undervisa inom maskinteknik på både grund- och avancerad nivå, med koppling till områden som konstruktion, modellering, mekanik och maskinelement. Du ansvarar för kurser, inklusive planering, innehåll och examination och bidrar till kursutveckling. Du handleder examensarbeten och projektarbeten samt deltar i forskningsverksamhet där STRC driver flera projekt inom områden såsom Sportteknologi och additiv tillverkning. I rollen ingår även att delta i ämnes- och programutveckling samt pedagogiska och tekniska utvecklingsinsatser.
Viss del av tjänsten omfattar deltagande i forskningsprojekt. Tjänsten förutsätter närvaro på Campus Östersund då större delen av forskningsaktiviteterna och undervisningen sker på plats.
Behörighet
Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.
För behörighet som universitetsadjunkt krävs minst 180 högskolepoäng eller motsvarande kompetens inom maskinteknik. Ett krav för anställningen är att den sökande har goda kunskaper i svenska, i båda tal och skrift, eftersom större delen av undervisningen sker på svenska. Sökande ska ha goda kunskaper inom relevanta delar av maskinteknik, med koppling till områden som konstruktion, mekanik, modellering och maskinelement, samt ha förmåga att undervisa och handleda studenter på både svenska och engelska.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Vid anställning kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Det innefattar erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå, förmåga att strukturera och organisera kursinnehåll, skapa engagemang hos studenter och anpassa undervisningen till olika målgrupper. Erfarenhet av kursutveckling, planering och ledning av kurser samt användning av varierade examinationsformer är särskilt meriterande. Även erfarenhet av forskning, särskilt inom mekanik, samt samverkan med externa aktörer är meriterande. Vana att använda digitala verktyg i undervisning och administration värderas också högt.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god pedagogisk insikt och kan skapa engagemang hos studenter. Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Dessutom är du initiativtagande och driver gärna utvecklingsarbete framåt.
Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.
Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning som omfattar 50% av heltid från och med 2026-08-10, eller enligt överenskommelse, dock längst tom 2027-07-31.
Anställningsort: Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, claes.mattsson@miun.se
eller proprefekt Lars-Erik Rännar, lars-erik.rannar@miun.se
.
Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, kopior av examensbevis, pedagogisk meritförteckning samt kontaktuppgifter till referenser.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-07-20.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524), http://www.miun.se
Holmgatan 10 (visa karta
)
851 70 SUNDSVALL Arbetsplats
Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik Kontakt
Per Bergman, Fackförbundet ST 010-1428371 Jobbnummer
9983954