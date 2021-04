Universitetsadjunkt i litterär gestaltning - Göteborgs universitet - Universitetslärarjobb i Göteborg

Göteborgs universitet / Universitetslärarjobb / Göteborg2021-04-06Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vill du vara med och utveckla vårt nya kandidatprogram i litterär gestaltning? Tycker du om att möta studenter mitt i deras skrivande processer och att undervisa på det konstnärliga området?HDK-Valand söker nu en ny medarbetare med egen litterär praktik. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av att skriva och arbeta med dramatik i olika former och att du har vana och intresse av att leda textsamtal.OBS!För fullständig annons gå till www.gu.se ÄmneLitterär gestaltning2021-04-06Som adjunkt i litterär gestaltning kommer du huvudsakligen att arbeta med undervisning, kursplanering och utveckling av vårt nya kandidatprogram i litterär gestaltning, samt med handledning på vårt mastersprogram i litterär gestaltning.Som adjunkt kommer du jobba i nära samarbete med övrig personal på HDK-Valand, i synnerhet med dina kollegor inom ämnet litterär gestaltning. Du kommer delta i institutionens och ämnets utvecklingsarbete. I dina arbetsuppgifter kommer det också ingå att samverka internt och extern med organisationer såväl innanför som utanför Göteborgs universitet.Kandidatprogrammet i litterär gestaltning är en ny och bred konstnärlig utbildning med fokus på stora delar av det litterära fältet. Under utbildningen arbetar studenterna med allt från egna texter till gemensamma konstnärliga projekt inom ramen för olika genrer och utifrån olika konstnärliga praktiker. Exempel på sådana praktiker - förutom ett eget skönlitterärt skrivande - är översättning, litteraturkritik, tidskriftsutgivning och bokpublicering. Under utbildningen läggs stor vikt vid kollektiva processer och vid förmågan att samarbeta och att delta i kritiska samtal.AnställningAnställningsform: tidsbegränsad anställning, HF kap 4 § 10, fem årOmfattning: 50 % av heltidPlacering: HDK-Valand, GöteborgTillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelseKontaktuppgifter för anställningenFrågor om anställningen besvaras av: Kalle Sanner, enhetschefFrågor om anställningsförfarandet besvaras av: Maria Krång, personaladministratörHär kan du läsa mer om programmet och se vilka som ingår i litterär gestaltnings kollegium.Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning | Göteborgs universitet (gu.se)Fackliga organisationerFackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:HDK-Valand, HR, Box 131, 405 30 Göteborg.och ska vara inkomna senast 2021-05-04.Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-04Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.Universitetet tillämpar individuell lönesättning.Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.Överklagande:Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. I skrivelsen ska också anges det diarienummer som finns på beslutet. Du ska också skriva under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress). Ett beslut får endast överklagas av den som beslutet angår.Skrivelsen ställs till Överklagandenämnden för högskolan och skickas till:Göteborgs universitetRegistraturetBox 100405 30 GöteborgSkrivelsen ska vara inkommen inom tre (3) veckor från den dag beslutet anslogs på Göteborgs universitets anslagstavla. Om skrivelsen kommer in för sent kommer den att avvisas.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratGöteborgs universitet tillämpar individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-04Göteborgs Universitet5674507