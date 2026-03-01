Universitetsadjunkt i idrotts- och hälsovetenskap
Högskolan Dalarna / Högskolejobb / Falun Visa alla högskolejobb i Falun
2026-03-01
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Dalarna i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Hofors
, Leksand
eller i hela Sverige
Är ditt intresseområde idrott, kunskap och lärande? Vill du vara med och utbilda framtidens lärare inom idrott och hälsa samt inom utbildningsvetenskapliga kurser? Motiveras du av ett ansvarsfullt och utvecklande arbete?
Högskolan Dalarna bedriver en omfattande utbildning, forskning och samverkan inom lärarutbildningsområdet. Utbildningsutbudet spänner från grundskola till gymnasieskola, med både grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram, magisterprogram och forskarutbildning i pedagogiskt arbete.
Som adjunkt i idrotts- och hälsovetenskap, med inriktning mot skolämnet idrott och hälsa samt mot lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kurser, blir du en del av ett lärarkollegium som samarbetar kring ett brett kunskapsområde. Idrotts- och hälsovetenskap är organisatoriskt placerat vid Institutionen för hälsa och välfärd, avdelningen för idrott, naturvetenskap och lärande, där den utlysta tjänsten kommer att vara placerad. I idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna studeras idrott och fysisk aktivitet, samt fenomen relaterade till dessa områden såsom hälsa, välbefinnande, lärande av rörelser, adaptation till träning samt prestation. Lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kurser ges vid Högskolan Dalarna inom ämnet pedagogiskt arbete. Ämnet pedagogiskt arbete studerar villkor och uppgifter för pedagogisk verksamhet och är ett verksamhetsnära kunskapsområde som tar sin utgångspunkt i läraryrkets frågor, i pedagogisk yrkesverksamhet och i de strukturella förhållanden under vilka verksamheten bedrivs.Publiceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna blir att undervisa i kurser inom inriktningen idrott och hälsa på de olika lärarprogram som ges vid Högskolan Dalarna. I arbetsuppgifterna ingår också att undervisa i utbildningsvetenskapliga kurser inom de olika lärarprogram som ges vid Högskolan Dalarna.
Undervisningen sker både på campus i Falun och digitalt. Förutom undervisning består tjänsten av administrativa uppgifter samt utveckling av kurser och program. Du ingår i lärarlag och ämnesgrupperingar relaterade till respektive lärarutbildning.
Är du personen vi söker?
Vi söker dig med lärarexamen riktad mot grundskola eller gymnasieskola och med flerårig professionserfarenhet från grundskola eller gymnasieskola. Du förväntas ha god förmåga att undervisa och möta lärarstudenterna utifrån deras kunskapsnivå. Du är strukturerad och självständig med god kommunikations- och samarbetsförmåga. Dessutom krävs ansvarstagande, god initiativförmåga, problemlösningsförmåga samt god förmåga att kommunicera på svenska, i både tal och skrift. Flera av arbetsuppgifterna kräver fysisk närvaro på Högskolan Dalarna, campus Falun.
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som
visat pedagogisk skicklighet, avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Vid bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid:
• Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
• Erfarenhet av undervisning i ämnet idrott- och hälsovetenskap såväl som inom utbildningsvetenskapliga kurser inom lärarutbildning
• Erfarenheter av olika undervisningsformer samt förmåga att anpassa undervisningen till olika grupper och gruppstorlekar
• Visat pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning, såsom planering, genomförande och utvärdering som bidragit tillutveckling av pedagogisk verksamhet
• Erfarenhet av kursansvar och handledning av examensarbeten
• Erfarenhet av forskning kopplad till skolämnet idrott och hälsa samt till kurser inom utbildningsvetenskap i lärarutbildning
• Högskolepedagogisk utbildning, i synnerhet är behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:srekommendationer av vikt
• Övrig vetenskaplig och pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt samt vetenskapliga publikationer.
• Samverkan med verksamma lärare, bland annat i ämnet idrott och hälsa.
För denna anställning krävs dessutom
lärarexamen riktad mot grundskola eller gymnasieskola samt flerårig professionserfarenhet från grundskola eller gymnasieskola
• avlagd magisterexamen i ämne relevant för tjänsten
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
För vidare läsning hänvisar vi till högskolans anställningsordning. Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (du.se)
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde så snart som möjligt. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun.Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Din ansökan ska innehålla:
Din ansökan ska innehålla CV, betygshandlingar och pedagogiska meriter. Pedagogiska meriter ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter.
Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta rekrytering@du.se
.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-03-10
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 500 studenter och vi är cirka 750 anställda. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908) Jobbnummer
9769506