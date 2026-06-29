Universitetsadjunkt i Grismedicin
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-06-29
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Institutionen för kliniska vetenskaper
Om jobbet
Grismedicin är ämnet för dig som vill ha trevliga kollegor, bra arbetsförhållanden, och som tycker att det är viktigt och stimuleras av att jobba med fokus på att förebygga sjukdom. Hos oss kommer du att ges möjlighet att göra skillnad genom att arbeta med att förbättra miljön och förhindra att djur blir sjuka.
Huvuduppgiften omfattar både praktisk och teoretisk undervisning samt examination i ämnet grismedicin inom veterinärprogrammet. Undervisningen inkluderar bland annat propedeutik, gårdsbesök, hälsoutredningar, seminarier och praktiska övningar, samt handledning av examensarbeten inom djurslaget.
Utöver undervisningen kan även kursledning, administrativt arbete och forskning ingå i anställningen. Ett eventuellt samarbete med den organiserade djurhälsovården kan också diskuteras.
Din bakgrund
Behörighet:
Innehavaren ska
ha svensk veterinärlegitimation
ha B-körkort för bil med manuell växellåda
kunna uttrycka sig väl både i tal och skrift på svenska och engelska.
Bedömningsgrunder:
Vid bedömningen tas hänsyn till
motivation och intresse för ämnet och för den egna kliniska kompetensutvecklingen inom ämnet
samarbetsförmåga och förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp
administrativ förmåga
erfarenhet av undervisning, helst på högskolenivå
erfarenhet av kliniskt veterinärmedicinskt arbete inom ämnet.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, såsom självständighet, målmedvetenhet och hög motivation för arbete inom grismedicin.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Institutionen för Kliniska Vetenskaper är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
Enheten för Gris- och fjäderfämedicin ansvarar för undervisning, forskning och utveckling inom respektive ämnesområde. SLU är ett godkänt träningsinstitut inom ECPHM (European College of Porcine Health Medicine) som utbildar europeiska specialister (Diplomates) inom ämnesområdet. Verksamheten baseras på besättningsbesök inom ramen för undervisningen av veterinärstudenter och forskning i nära samarbete med SVA och den organiserade djurhälsovården. Verksamheten innefattar även utredningar av sjukdomsproblem och rådgivning till veterinärer och djurägarorganisationer.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-13.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Biträdande prefekt
Karin Alvåsen Karin.Alvasen@slu.se +46760521323 Jobbnummer
9983309