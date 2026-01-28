Unikas LSS-boende Väderstad söker stödassistenter
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Motala Visa alla vårdarjobb i Motala
2026-01-28
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Motala
, Linköping
, Finspång
, Laxå
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Om Unika Väderstad
Vill du arbeta i en lugn och naturnära gårdsmiljö på landet?
Unika Väderstad erbjuder ett tryggt och personligt boende där gemenskap och delaktighet står i centrum. På gården finns höns, kaniner, dammfiskar och en katt som en naturlig del av vardagen och som skapar glädje och meningsfulla aktiviteter. I arbetet ingår även enklare trädgårdsarbete som en del av det dagliga livet på gården.
Välkommen till en arbetsplats där gårdsliv, omsorg och gemenskap möts.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsnedsättningar, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Gymnasial utbildning, barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning så som undersköterska, stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
God förmåga i svenska, i tal såväl som i skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
B-körkort.
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet av psykiatri, psykossjukdom.
Utbildning i AKK och/eller lågaffektivt bemötande, NPF, IF.
Arbetat med komplexa stödbehov och samsjuklighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: visstidsanställning Tjänstgöringsgrad: 50-100% Arbetstid: 06-23.00 med sovande jour. Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort och arbeta under större delen av sommaren. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltigt körkort visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 30 mars men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Elin Hellberg, verksamhetschef, 0733-024613. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7057866-1812228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), https://unikalss.teamtailor.com
Klaragården | Motala (visa karta
)
591 38 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unika Jobbnummer
9709865