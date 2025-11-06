Unikas LSS-boende i Motala söker Stödassistent
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Motala Visa alla vårdarjobb i Motala
2025-11-06
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Motala
, Linköping
, Finspång
, Laxå
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Om Unika i Motala
Gruppbostaden ligger centralt i Motala. Verksamheten vänder sig till personer inom LSS med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd - med inriktning samsjuklighet eller psykiatrisk tilläggsdiagnos.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att erbjuda en meningsfull och förutsägbar vardag för de som bor hos oss. Vi arbetar strukturerat och målinriktat utifrån uppdragsplanen vi får från våra beställare, och har ett professionellt och salutogent förhållnings- och arbetssätt i det arbete vi gör.
Vi anpassar vårt arbete efter varje individs förutsättningar och behov och utgångspunkten i det vi gör är individens personliga genomförandeplan. Vår målsättning är att de boende ska bli så självständiga som möjligt och vi stöttar dem i att använda sina egna resurser för att utvecklas och få en god livskvalitet.
Våra huvudsakliga arbetsmetoder är lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Vi håller också starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
B körkort krävs
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Anställningsvillkor Anställningsform: Timanställning, vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgrad: Deltid. Arbetstid: Dag, kväll, helg och sovande jour förekommer. Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Unika är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltigt pass/nationellt id visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Svetlana Krouglova verksamhetschef 079-065 4903 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Jobbnummer
9591079