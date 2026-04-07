Unikas LSS-boende Floragatan söker Stödassistenter
Om Unika Floragatan
Unika Floragatan gruppbostad är en ny och spännande verksamhet som Unika kommer att driva på entreprenad på uppdrag av Trelleborgs kommun med start den 1 juni 2026. Här kommer ett modernt och tryggt boende att skapas för sex personer inom personkrets 1 enligt LSS - med fokus på livskvalitet, delaktighet och en meningsfull vardag.
Det centrala läget ger nära tillgång till butiker, caféer, aktiviteter och goda kommunikationer, vilket öppnar upp för ett aktivt och självständigt liv i vardagen. Samtidigt finns havet och de vackra stränderna längs sydkusten inom räckhåll - perfekta för promenader, utflykter och avkoppling.
På Floragatan kommer vi att arbeta med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande i en miljö som kommer att präglas av struktur, trygghet och respekt. Vi kommer att utgå från individens förmåga och skapa förutsättningar för varje person att utvecklas utifrån sina egna behov och önskemål.
Vi söker nu engagerad personal till Floragatan. Just nu erbjuds timanställningar, eftersom exakta arbetstider beror på när de boende flyttar in. Arbetstiderna kommer att variera utifrån verksamhetens behov, och det kan även komma att finnas behov av vaken natt när boendet är i full drift. Detta är ett unikt tillfälle att vara med från starten av en ny och spännande verksamhet och vara med och forma arbetsmiljön tillsammans med kollegor.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.Publiceringsdatum2026-04-07Kvalifikationer
Du är relationsskapande, lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.Körkortskrav
Meriterande om du därtill har:
Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Anställningsvillkor
Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag [infoga datum) men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: (Namn och kontaktuppgifter till rekryteringsansvarig)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-29
Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
https://unikalss.teamtailor.com
Floragatan 12 (visa karta
)
231 55 TRELLEBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unika Kontakt
Sheri Sylejmani sheri.sylejmani@unika.se
