Unikas LSS-boende Falerum söker Stödassistent
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Åtvidaberg Visa alla vårdarjobb i Åtvidaberg
2026-04-20
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Åtvidaberg
, Linköping
, Finspång
, Motala
, Nyköping
eller i hela Sverige
Om Unika Falerum
Gruppbostaden erbjuder 6 större lägenheter i markplan där varje lägenhet har en egen entré och uteplats. Det finns också generösa gemensamhetsytor och en egen sporthall.
Unika Falerum ligger i en avskild del i samhället Falerum i Åtvidabergs kommun, med direkt anslutning till skog och strövområden.
Fastigheten är en ombyggd före detta skola och utformningen av gruppbostaden gör att lägenheterna inte ligger så nära varandra som i en traditionell gruppbostad, vilket ger en valmöjlighet gällande sociala kontakter.
Vi har generösa gemensamhetsytor och en egen sporthall, trädgårdsrum och hobbyrum. Här finns möjlighet för olika aktiviteter såsom bastu, biljard m.m.
Naturen finns runt husknuten vilket skapar stora möjligheter för varierade och anpassade aktiviteter.
Vi stöttar våra boende med:
att utveckla sina förmågor med professionellt stöd
att skapa rutiner för att de ska få en bra och fungerande vardag
planering och tillredning av måltider, kontakter med nätverk, myndighets- och sjukvårdskontakter
planering av inköp
daglig sysselsättning efter behov och önskemål
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att erbjuda en meningsfull och förutsägbar vardag med mycket struktur för de som bor hos oss. Vi arbetar målinriktat utifrån uppdrag, har ett professionellt och salutogent förhållnings- och arbetssätt samtidigt som vi arbetar utifrån verksamhetens resurser och budget.
Vårt arbete anpassar vi utifrån varje individs förutsättningar och behov och utgångspunkten är individens personliga genomförandeplan. Vår målsättning är att brukarna ska bli så självständiga som möjligt och vi stöttar dem i att använda sina egna resurser för att de ska utvecklas och få en god livskvalitet. Vårt arbetssätt innebär att ha ett lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogikPubliceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS.
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
B-körkort
Meriterande om du därtill har:
Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning Tjänstgöringsgrad: 50% till 100% Arbetstid: Rullande schema med arbete varannan helg. Tillträde: Enligt överenskommelse. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-06-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Om Attendo/Unika
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Björn Kamijo (samordnare) bjorn.kamijo@unika.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7594355-1955407". Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), https://unikalss.teamtailor.com
Vallavägen 14 (visa karta
)
582 15 LINKÖPING Arbetsplats
Unika Jobbnummer
9864145