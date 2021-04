Uniflex söker studerande truckförare! - Uniflex Sverige AB - Lagerjobb i Eskilstuna

Prenumerera på nya jobb hos Uniflex Sverige AB

Uniflex Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna2021-04-092021-04-09Vi söker dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och som vill arbeta extra inom lager.Arbetsuppgifterna innefattar pall plock,godmottaning , inleverans, utleverans och truckkörning.Du ska ha möjlighet att hoppa in vid behov med kort varselTidigare erfarenheter från liknande arbete är meriterande.OBS. krav för tjänsten är att du har truckkort med A1 behörighet. Har du A1-4 och B1-4 är det starkt meriterande.Arbetssam och van vid högt tempoNoggrannFlexibel, stresstålig och trivs med både ensamarbete och att arbeta i gruppFör denna tjänst krävs det att du har annan sysselsättning på minst 50% och kan uppvisa detta med intyg. Antingen via registreringsintyg för studier eller intyg från annat arbete. Glöm inte skriva med i din ansökan vad du har för annan huvudsaklig sysselsättning.Är du rätt person för tjänsten? Skicka din ansökan redan idag!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder viKollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Uniflex Sverige AB5681274