Ungvux-lots
2026-01-07
BUS, barn- och unga i Svenljunga är en förvaltningsövergripande enhet som främst arbetar förebyggande och främjande med olika insatser eller aktiviteter för barn, ungdom och deras familjer. Personalgruppen består av 11 personer som i olika roller/uppdrag har fokus på åldersgruppen 0-24 år. BUS samverkar mycket med andra kommunala och regionala verksamheter.
För många barn, ungdomar och föräldrar är det svårt att ha kunskap om och hitta rätt bland det stöd och de hjälpinsatser som samhället erbjuder. I rollen som ungvuxlots har vi tagit fram en modell för hur vi kan vara en rådgivande instans eller hjälpa till att hitta rätt i kontakten med olika stödjande instanser som exempel skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Vi är ett komplement till befintliga verksamheter. Vi söker nu dig som vill arbeta operativt med att utveckla denna rollen.
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som Ungvuxlots är det din uppgift att lotsa såväl barn, ungdomar som föräldrar till rätt stöd och hjälp inom vården, socialtjänsten och skolan. Du arbetar dessutom med områden som unga relationer, ANDTS, våldsprevention och hedersrelaterat våld och förtryck.
Du kommer bland annat att arbeta med att;
* coacha och lotsa ungdomar och vårdnadshavare att "hitta rätt" stöd och hjälp
* bygga och upprätthålla goda relationer med ungdomarna och deras vårdnadshavare
* vara stödperson i möten med andra professioner
* ge stöd i att skriva egenremisser
* planera och genomföra nätverksmöten, workshops och utbildningar
* aktivt bidra till utveckling av verksamhetenKvalifikationer
Du har;
* utbildning på högskolenivå inom socialt arbete eller inom hälso- och sjukvård (ex socionom, socialpedagog, sjuksköterska).
* mycket goda kunskaper om skolans område då de flesta frågorna i dagsläget berör skola
* kunskap om socialtjänst och om regionens olika verksamheter
* körkort och möjlighet att använda egen bil i tjänsten om det skulle behövas
Vi förutsätter att du är;
* engagerad
* kreativ
* lösningsfokuserad
* flexibel
* har en god förmåga att tänka nytt
* samverkar med andra
För att lyckas med vårt arbete - att skapa goda förutsättningar i livet för våra barn och ungdomar;
* är du utrustad med empati, tålamod och en stor portion humor
* har ett genuint intresse av att arbeta för att göra skillnad för barn, ungdomar och deras föräldrar i Svenljunga kommun
* kan du arbeta självständigt men trivs också som en del i vårt härliga team
* måste du vara beredd på att visst kvällsarbete kommer att förekomma då vi fokuserar på att nå barn, unga och föräldrar på deras fritid
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Om du är en engagerad och kreativ person som vill vara med och göra skillnad för barn och unga ser vi fram mot att höra från dig!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga kommun
Svenljunga kommun, Elevhälsa Kontakt
Chef för Elevhälsa
Helena Lundgren Helena.Lundgren@svenljunga.se 0325-18224 Jobbnummer
