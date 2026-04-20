UngSydväst söker en Behandlare/koordinator
2026-04-20
Om jobbet
UngSydväst söker en behandlare/koordinator med fokus på tidiga och sociala insatser, samverkan och verklighetsnära förändringsarbete. Vi söker inte en traditionell familjebehandlare och inte heller en traditionell koordinator. Vi söker dig som kan göra både och - och som trivs i båda rollerna.
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du arbetar nära barn, unga och deras familjer. Åldersgruppen i UngSydväst är 6-25 år och målgruppen är unga som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, kriminalitet samt unga som vill lämna en kriminell livsstil.
I linje med den nya socialtjänstlagen strävar vi efter att komma in tidigt, både i ålder och i problemutveckling. Vi ser ett stort värde i att möta målgruppen där de befinner sig - till exempel i hemmet, i bilen, i området eller i samverkan med civilsamhällesaktörer som är aktiva i vårt område.
Arbetet är både behandlande och förebyggande, med inslag av uppsökande arbete. I uppdraget ingår bland annat att arbeta med färdighetsträning i vardagen, delta i och samordna nätverksmöten samt att samverka tätt med alla funktioner inom UngSydväst och inom ramen för SSPF.
Hos UngSydväst blir du en del av ett engagerat och tvärprofessionellt team med olika kompetenser och uppdrag. Vi arbetar nära varandra, delar kunskap och utvecklar vårt arbetssätt gemensamt. Som arbetsgivare erbjuder vi ett tillitsbaserat ledarskap, handlingsutrymme i uppdraget och ett arbetsklimat där samarbete, lärande och arbetsglädje är viktiga delar.
Om dig
En grundläggande förutsättning för tjänsten är att du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig (180 hp), exempelvis kandidatexamen i socialt arbete, socialpedagog eller beteendevetare. Du behöver ha minst två års erfarenhet av familjebehandling eller behandlingsarbete med barn och unga samt kriminalitet eller risk för kriminalitet. Du har erfarenhet av att leda eller samordna nätverksmöten, SIP-möten eller liknande samverkansmöten där flera aktörer, såsom familj, skola, socialtjänst eller andra samhällsaktörer, ingår. B-körkort är ett krav. Erfarenhet av kulturkompetens är en förutsättning och då menar vi att du har erfarenhet av att arbeta lyhört utifrån hur normer, livsvillkor och erfarenheter påverkar barns, ungas samt familjers och föräldrars behov av stöd, och att du kan anpassa ditt bemötande på ett respektfullt och professionellt sätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med trauma, hedersrelaterad problematik och våld i nära relation, samt av att möta barn, unga och familjer med intellektuell funktionsnedsättning (IF/NPF) och psykisk ohälsa.
Som person
För att lyckas i rollen ser vi att du behöver kunna anpassa ditt arbetssätt när förutsättningar förändras och att du har lätt för att ställa om utifrån nya behov. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt justera ditt synsätt och förhållningssätt i arbetet med barn, unga och familjer.
Du motiveras av att utvecklas och lära nytt. Du tar initiativ till förbättringar, omvärldsbevakar inom ditt yrkesområde och reflekterar kontinuerligt över hur arbetssätt, samverkan och insatser kan utvecklas för att bättre möta målgruppens behov.
Du är nyfiken och bidrar med nya idéer och lösningar. Du kan se flera möjliga vägar framåt, uppmuntrar dialog och kan omsätta idéer i praktiskt arbete som leder till resultat.
Du är uppmärksam och öppen för andras perspektiv, behov och känslor. Du bemöter barn, unga, föräldrar och samverkansparter med respekt, hänsyn och omtanke. Du kan ta till dig återkoppling och ser även motgångar och bakslag som tillfällen till lärande.
Du uttrycker dig tydligt och strukturerat, både muntligt och skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation och säkerställer att budskap och information når fram på ett begripligt sätt.
Du förstår hur ditt arbete ingår i ett större sammanhang och hur olika delar av organisationen påverkar varandra. Du kan samverka kring övergripande frågor, väga samman olika perspektiv och använda flera informationskällor för att skapa värde för barn och unga.Publiceringsdatum2026-04-20Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med placering inom Socialförvaltningen Sydväst, enheten UngSydväst.
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Socialförvaltningen Sydväst
Hubert Larsson, Vision hubert.larsson@fv.vision.se 0313679303
