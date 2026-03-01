UngDrive- Skapa ditt eget sommarjobb!
Mora Kommun / Barnskötarjobb / Mora Visa alla barnskötarjobb i Mora
2026-03-01
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mora Kommun i Mora
, Orsa
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Ansök idag. Kollegor imorgon.
Är du nyfiken på arbetslivet och vill ta ett första steg ut på arbetsmarknaden i sommar?
- UngDrive- Skapa ditt eget sommarjobb i sommar! Detta är vecka 25-28 (4 veckor)För dig som vill finns möjligheten att skapa ditt eget sommarjobb under sommaren och starta ditt eget företag via Ungdrive.
Du kan välja att driva det själv eller tillsammans med vänner och du gör det helt lagligt! Du har även möjligheten att driva vidare ditt företag till och med 20 års ålder. Du väljer själv affärsidé och kan göra allt från alltjänst, gräsklippning, glassförsäljning, bakverk, naglar, fotbollsläger, turistguide eller något helt annat! Med hjälp av coacher som är egenföretagare får du all hjälp och stöttning du behöver. Självklart behöver du inte heller ha en färdig idé när du kommer, utan de allra flesta kommer fram till sin idé under tiden.Du får ingen fast lön, men du behåller alla pengar du tjänar under tiden och kan med det få en väldigt bra lön under sommaren. Den enda som påverkar din egna omsättning är du själv! Du får även allt från ett startkapital på 1500kr till försäkring, coaching, registrerat företag och bokföringsapp.Upplägget för Ungdrive är: - Infodag tillsammans med coacher och föräldrar.
- Kickoff-vecka där du lär dig allt du behöver, däribland affärsidé, ekonomi, försäljning och marknadsföring.
- Två veckor där du aktivt jobbar med företaget och tjänar dina egna pengar.
- Avslutningsdag med tävlingar, diplom, fortsättningshjälp och mycket mer.
Du har även möjlighet att gå vidare till Ungdrive Masters som är SM i sommarföretagande. Förra sommaren hade vi 3 ungdomar från Mora/Orsa som deltog!Är du intresserad av att delta? Fyll i ansökan genom att klicka på "sök jobbet" vi kommer hålla intervjuer med alla som antas där du också har chans att få svar på alla dina frågor! Om du har frågor inför projektet kan du läsa mer på http://ungdrive.se/
eller höra av dig till Dennis Zetterman på 0734321261. Vi ses i sommar! Dennis Zetterman Kontakt: 0734321261OBS: Ansökan är öppen 1-31 mars
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/53". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Kontakt
Maria Vesterberg Nilsson, säkrast kl 8-9 mån-fre 0250-26084 Jobbnummer
9769509