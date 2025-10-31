Ungdomsstödjare till Hallsbergs kommun
Hallsbergs kommun / Behandlingsassistentjobb / Hallsberg Visa alla behandlingsassistentjobb i Hallsberg
2025-10-31
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallsbergs kommun i Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi en ungdomsstödjare till Individ- och familjeomsorgen i Hallsbergs kommun!
Om verksamheten
På Individ- och familjeomsorgen i Hallsbergs kommun arbetar ca 55 medarbetare, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Där finns vuxenenheten som inkluderar försörjningsstöd, missbruksvård, öppenvård och biståndshandläggning. Inom barn- och familjeenheten finns utredningsgrupp, familjerätt, familjehemssekreterare, barnföljare och öppenvård.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Som ungdomsstödjare vid Individ- och familjeomsorgen kommer du att arbeta nära våra familjebehandlare för att ge ungdomarna det stöd de behöver. Detta innebär ett nära samarbete både med interna och externa aktörer, där skolan är en central partner. Du kommer även att genomföra stödjande samtal med både ungdomar och deras vårdnadshavare.
Vidare kommer du bland annat att arbeta med att:
• Bygga relationer mellan ungdom och familj
• Bryta destruktiva nätverk och skydda mot kriminalitet och missbruk
• Skapa en meningsfull fritid och alternativa miljöer
• Återinföra studiefokus genom en individanpassad plan
Arbetet sker i ungdomens miljö: hemmet, fritidsgården, skolan (om möjligt), centrum, och digitala kanaler. Du kommer att behöva lägga stort fokus på närvaro, tillit och handling. Arbetet sker även på kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, ordningsam och social och har lätt för att skapa kontakt med människor. Du behöver vara självständig och lugn i din personlighet och du behöver behärska svenska i såväl tal som skrift. Personlig lämplighet för tjänsten kommer bedömas.
B-körkort erfordras.
Tidigare erfarenhet inom liknande uppdrag.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en projektanställning, till och med 2026-10-30. Anställningen kommer att vara ett samarbete tillsammans med fritidsgårdarna i Hallsberg.
Sysselsättningsgrad 100%.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-11-14.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Lenita Birath lenita.birath@hallsberg.se 0582-68 53 00 Jobbnummer
9583013