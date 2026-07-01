Ungdomsstödjare
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen / Behandlingsassistentjobb / Tierp Visa alla behandlingsassistentjobb i Tierp
2026-07-01
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle med närhet även till Stockholm, Arlanda och hela Mälardalsregionen. I kommunen finns goda och varierande boendemiljöer med natur och kultur inpå knutarna och utmärkta kommunikationer.
Våra värderingar betyder mycket för oss. Vi arbetar utifrån respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro. Vi tillämpar tillitsbaserad ledning och styrning för starka relationer och förtroende mellan chefer och medarbetare.
Hos oss erbjuds du bland annat ett tillgängligt ledarskap, regelbunden handledning av leg. psykoterapeut, friskvårdsersättning, semesterväxling och löpande utbildningar.
Boendestöd i Tierps kommun är indelad i åtta olika team med olika inriktningar. Det finns tre stycken allmänpsykiatriska, ett LSS team, ett ungdomsteam, ett familjeteam ,ett integrationsteam.
Vi söker nu förstärkning till vårt ungdomsteam. Målgruppen är ungdomar 13-21 år som behöver stöd.
• Stöd till skola
• Stöd till behandling skadligt beroende
• Stöd till meningsfull fritid
• Stöd i känslohantering
• Självskadebeteende.
Våra metoder vi arbetar utifrån är lågaffektivt bemötande, lösningsfokuserat förhållningssätt, & MI-Motiverande samtal.
Vi söker dig som drivs av ett starkt engagemang för ungdomar och som person är du strukturerad, lösningsfokuserad och flexibel.
Du arbetar nära tillsammans med ungdom i vardagen, följa och arbeta utifrån målen i genomförandeplan BBIC, stödja till ett välfungerade liv och hälsa. Arbetet ställer höga krav på bemötande, förmåga att ska trygga professionella relationer. Samt förmåga till att motivera, stå kvar och hantera konflikter på ett lågaffektivt sätt, förmåga att härbärgera ungdomarnas olika känslolägen. Förmåga att skapa hopp om ett välfungerande och hälsosamt liv.
Vi söker dig med behandlingsassistent, beteendevetare, socionom eller likvärdiga utbildningar,
B-körkort erfordras.
Utdrag ur belastningsregister krävs.
Arbete på HVB-hem missbrukande ungdomar kan vara meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2026-09-01 .
Arbetstid: Schema.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Enhetschef
Maria Eriksson Maria.Eriksson2@tierp.se 0293-218037 Jobbnummer
9986239