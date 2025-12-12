Ungdomsstödjare
2025-12-12
Publiceringsdatum2025-12-12
Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges modernaste och största gymnasieskolor.
Skolan har ca 2 000 elever och 270 personal.
Vår vision är enkel. Våra elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden. Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två engagerade ungdomsstödjare till Sundsta-Älvkullegymnasiet. Vi söker dig som kan vara en förebild och en nyckelperson i våra elevers skolvardag. Tillsammans med eleverna skapar du de bästa skoldagarna genom aktiviteter, goda relationer, trygghet och trivsel samt en god gemenskap. Du finns som stöd under raster men också i olika studiesituationer när så behövs under skoldagen. Utgångspunkten för arbetet är att finnas där för våra elever och att jobba med ett förebyggande och främjande arbete med Hälsa varje dag, för att bidra till förutsättningar för att alla elever ska lyckas. Du kommer att ingå i vårt skolsociala team och också ha ett nära samarbete med skolans elevkår. I viss mån kommer arbetet att förläggas till kvällar och helger.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
- motivera, stötta och hjälpa våra elever under raster och luncher eller när så behövs
- vara en förebild, samt kunna hantera akuta situationer som uppstår
- samtala och etablera goda relationer
- planera och genomföra aktiviteter som stärker gemenskapen mellan elever
- växla mellan individ och gruppnivå
- aktivt delta i utformandet och utvecklandet av trygghetsarbetet
- bemanna reception och cafeteria i våra sociala ytor vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog/beteendevetare/hälsopedagog eller har en liknade utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och/eller unga vuxna. En viktig egenskap är att du har kompetens att skapa relationer och förmåga att motivera och stötta elever. Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är en tydlig och lyhörd person som är flexibel och har lätt att ställa om efter olika behov och situationer. Du är initiativrik, bidrar med arbetsglädje, kreativitet och gott samarbete med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Sundsta- Älvkullegymnasiet Kontakt
Susanna Rydahl 054-5401403 Jobbnummer
9642919