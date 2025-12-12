Ungdomspedagog till Sandvikens ungdomsboende
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Sandviken Visa alla behandlingsassistentjobb i Sandviken
2025-12-12
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter. Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Vill du vara en del av en spännande och utmanande arbetsplats där varje dag är meningsfull och göra skillnad i unga människors liv? Sandviken kommuns ungdomsboende riktar sig till ungdomar som av olika orsaker inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Verksamheten består av en HVB-del med åtta platser för ungdomar mellan 13 och 20 år och en stödboendedel med åtta platser för ungdomar mellan 16 och 20 år. Vårt uppdrag är att bidra till hemmaplanslösningar av hög kvalitet, genom att tillhandahålla akut-, utrednings- och behandlingsplatser i socialtjänstens ungdomsärenden.
Vi på ungdomsboendet erbjuder vi dig en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att vara med och forma verksamheten tillsammans med ett engagerat och stöttande team. Vi har flyttat till nya lokaler, vilket ger oss möjlighet att skapa en ännu bättre och mer stödjande arbetsmiljö för våra medarbetare och de ungdomar vi arbetar med.
Vi erbjuder dig till fortbildning, kompetensutveckling och regelbunden handledning i grupp. Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter, extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år och personal- och fritidsföreningen Pulsen.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi är ett ungdomsboende som brinner för att skapa en trygg och stödjande miljö för unga. Med Signs of Safety i centrum arbetar vi för att stärka ungdomarnas egna resurser och skapa hållbara lösningar tillsammans med dem.
Din roll på ungdomsboendet är att:
* med utgångspunkt i vård- och genomförandeplaner planera och genomföra behandlingsarbete tillsammans med de placerade ungdomarna.
* vägleda och stödja ungdomar på ett individanpassat sätt i deras vardagliga aktiviteter.
* ansvara för det praktiska arbetet med ungdomarna och ansvara tillsammans med dina kollegor för att utrednings- eller behandlingsplaneringen genomförs.
* arbeta enligt metoderna MI, traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande.
* samverka internt och externt och deltar i utvecklingen av arbetssätt tillsammans med chef och kollegor.
Du ingår i ett team med specialistsocionom och gruppledare med utredningsansvar som tillsammans levererar utredningar utifrån uppdrag från socialsekreterare. Arbetet innebär kontakter med vårdnadshavare och övriga delar av ungdomens privata och professionella nätverk. Du bistår gruppledaren med insamling av den information som behövs till utredningen. Tiden med ungdomarna under deras placering har tydliga mål och syften vilket innebär att du utför strukturerade aktiviteter under arbetspassen tillsammans med ungdomarna enskilt eller i grupp. Som kontaktperson kommer du att ha ett särskilt ansvar för ett par av de ungdomar som bor på boendet. Löpande dokumentation inför uppföljning av placeringar ingår också. En viktig del i uppdraget är att motivera ungdomar till kontakt och till aktiviteter med dig och andra vuxna på boendet.
Tjänsten innebär arbete med kvälls-, helg- och jourtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Brinner för att arbeta med ungdomar och deras familjer.
• Har relevant högskoleutbildning (minst tvåårig eftergymnasial utbildning)inom socialt arbete eller motsvarande.
• Har mycket god förmåga att skapa tillit och samarbete med ungdomar och deras nätverk.
• Är driven, ansvarstagande och har förmåga till helhetssyn.
• Har ett positivt och lösningsinriktat förhållningssätt.
B-körkort är ett krav.
Provanställning kan bli aktuellt att tillämpa.
Om du vill vara med och göra skillnad i unga människors liv och samtidigt få möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt, så är det här platsen för dig! Sök redan idag och bli en del av vårt engagerade team på ungdomsboendet i Sandviken kommun.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen kommer vi att tillämpa fortlöpande urval under ansökningstiden, så tveka inte med att skicka in din ansökan!
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, beroendevård, ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt arbete inom områdena folkhälsa och trygghet och ANDTS. Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård för barn, unga och deras familjer samt för vuxna.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "120-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef/föreståndare
Kristiina Stenberg kristiina.stenberg@sandviken.se 026-24 05 16 Jobbnummer
9640549