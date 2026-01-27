Ungdomsledare till Ung och fritid
Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Botkyrka Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Botkyrka
2026-01-27
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör Botkyrka friskare, starkare och mer kreativt! Vi ser till att det finns ett rikt kultur- och idrottsliv med många olika fritidsaktiviteter att välja på i kommunen. Vi bidrar till levande och trygga livsmiljöer och gör det möjligt för Botkyrkabor att utveckla sina intressen. Med en meningsfull fritid mår människor bättre vilket stärker folkhälsan. Med drygt 200 medarbetare ansvarar vi för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker.
Verksamhetsområdet är en av tre verksamhetsområden i Kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten ansvarar för frågor som gäller den öppna fritidsverksamheten årskurs 4 - 9. De öppna fritidsverksamheterna är kostnadsfria, öppna mötesplatser med syftet att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar. I Botkyrka finns elva fritidsklubbar för barn i åldern årskurs 4 - 6 och åtta fritidsgårdar för unga årskurs 7 - 9. Fyra av fritidsklubbarna drivs av kommunen och de övriga drivs av fyra olika utförare från Botkyrkas civilsamhälle.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker fyra ungdomsledare på deltid till Kultur- och fritidsförvaltningens enhet Unga i gymnasieåldern.
Vårt mål är att skapa en trygg, kreativ och meningsfull fritid tillsammans med unga, där deras idéer, engagemang och utveckling står i centrum. Tillsammans bygger vi en verksamhet som stärker ungas hälsa, framtidstro och delaktighet. Som ungdomsledare arbetar du nära unga i gymnasieåldern och är en viktig del i att forma det dagliga innehållet i verksamheten. Uppdraget handlar om att stärka delaktighet, skapa meningsfulla sammanhang och stötta ungas egna initiativ exempelvis inom områden som musik, kultur, idrott, media och demokrati/inflytande. Du möter unga både i Albys hjärta och ute i kommunen där du bygger relationer, knyter kontakter och engagerar dem i verksamheten.Du samarbetar tätt med kollegor inom Kultur- och fritidsförvaltningen, Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen samt Vård- och omsorgsförvaltningen och är en viktig del i kommunens gemensamma arbete för goda uppväxtvillkor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: - coacha och handleda unga i deras idéer, projekt och aktiviteter
- planera och genomföra event, workshops och aktiviteter inom exempelvis kultur, idrott, musik eller media
- arbeta uppsökande i kommunens olika områden för att nå och engagera unga
- bidra i nätverk, samverkansgrupper och utvecklingsarbete
- göra enklare projektplanering, riskanalyser och ekonomiska kalkyler för aktiviteter och event.
- lotsa unga vidare till annan verksamhet eller stöd i kommunen vid behov.
- handleda och leda workshops och andra bildningsinsatser i frågor som berör delaktighet och demokrati.
Vi rekryterar två ungdomsledare på 75 procent och två på 50 procent. Arbetet är schemalagt på dagtid samt tre kvällar i veckan, och helgarbete kan förekomma. Tjänsten utgår från Albys hjärta, men du kommer även att arbeta på andra platser i kommunen där unga finns och där verksamheten behöver synas.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten och vara en viktig del i att skapa meningsfulla sammanhang för unga. Vårt arbete bygger på delaktighet och medskapande, och som ungdomsledare blir du en central person i att forma processer där unga får växa, påverka och ta plats.
Du får använda din kreativitet, nyfikenhet och ditt engagemang för att inspirera unga att själva bli aktiva i sin fritid och våga prova nya idéer. Du blir en del av ett engagerat team där ni tillsammans sätter riktningen för verksamheten och driver den framåt. Vi erbjuder ett stort handlingsutrymme där du både kan skapa återkommande aktiviteter och planera större evenemang som samlar många unga. Här finns möjligheten att göra verklig skillnad - och att själv utvecklas i en miljö där idéer tas tillvara och där det händer mycket.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, statsvetenskap, kultur eller idrott. Alternativt har du förvärvat motsvarande kompetens genom lång och dokumenterat relevant arbetslivserfarenhet. Du har också tidigare erfarenhet av arbete inom ungdomsverksamhet.
Övriga krav:
- Erfarenhet av att leda grupper och aktiviteter.
- Erfarenhet av att planera, leda och genomföra publika aktiviteter riktade till unga.
- Kunskap om ungas levnadsvillkor, lokalt och/eller nationellt.
- Erfarenhet av arbete med delaktighet, jämlikhet och jämställdhet.
- Kunskap om normkritik, barnkonventionen och mänskliga rättigheter.
Vi ser det som meriterande:
- Erfarenhet av arbete i en kommunal organisation.
- God lokalkännedom om Botkyrka.
- Etablerade och relevanta nätverk kopplade till målgruppen.
- Erfarenhet av kulturella eller kreativa uttryck, t.ex. kulturproduktion eller musikproduktion
- B-körkort
Vi söker dig som är kreativ, trygg och relationsskapande i mötet med unga. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och driver dem vidare med engagemang och eget driv. Du möter unga med lugn och lyhördhet och har en genuin vilja att hjälpa, stötta och hitta lösningar tillsammans med dem. Du samarbetar väl med andra, lyssnar in olika perspektiv och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter, planerar ditt arbete och håller struktur även när mycket händer samtidigt.
Vi ser att du har ett fördjupat intresse inom idrott, kultur eller ungdomsdemokratifrågor och att du vill leda aktiviteter utifrån de områden där du själv har kunskap och passion.
För tjänster på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KFN/2026:00026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Palien Cham palien.cham@botkyrka.se Jobbnummer
9708275