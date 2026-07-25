Ungdomsledare
Equmeniakyrkan Huskvarna / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Jönköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Jönköping
2026-07-25
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Vill du vara med och skapa en kyrka där ungdomar får växa i tro, gemenskap och liv?
Equmeniakyrkan Huskvarna söker en engagerad ungdomsledare som vill vara med och utveckla vårt arbete bland ungdomar tillsammans med ideella ledare, anställda och hela församlingen.Publiceringsdatum2026-07-25Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för unga människor och som vill vara med och skapa trygga, roliga och meningsfulla sammanhang där ungdomar får möjlighet att utforska kristen tro, bygga relationer och hitta sin plats i kyrkan.
Som ungdomsledare blir du en viktig del av vår verksamhet och arbetar nära både ungdomar, ideella ledare och familjer.
Tjänsten innebär bland annat att:
Leda och utveckla församlingens ungdomsarbete tillsammans med ideella ledare
Bygga relationer med ungdomar i deras vardag
Planera och genomföra ungdomssamlingar, läger och andra aktiviteter
Vara delaktig i konfirmandverksamheten
Stötta och utrusta unga ledare
Bidra till övergången mellan barn-, tween- och ungdomsverksamhet
Uppmuntra ungdomar att hitta sin plats i församlingens gemenskap och gudstjänstliv
Samarbeta med Equmeniaföreningen och övriga medarbetare i församlingen
Vem är du?
Vi tror att du har ett hjärta för ungdomar och en vilja att dela liv och tro med andra. Du tycker om att bygga relationer, skapa gemenskap och hjälpa människor att växa.
Vi tror att du:
Har en personlig kristen tro och delar Equmeniakyrkans värderingar
Är relationsskapande, trygg och initiativrik
Tycker om att möta ungdomar där de befinner sig
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Har förmåga att inspirera och engagera ideella ledare
Vill bidra till att unga människor växer i tro, ansvar och livsmod
Erfarenhet av ungdomsarbete, ledarskap eller församlingsarbete är meriterande. Vi ser positivt på utbildning inom exempelvis teologi, ledarskap, pedagogik eller ungdomsarbete, men lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Equmeniakyrkan Huskvarna
Equmeniakyrkan Huskvarna är en levande församling med verksamhet för alla åldrar. Vi vill vara en öppen och välkomnande gemenskap där människor får möta Jesus Kristus, växa i tro och tillsammans göra skillnad i Huskvarna och världen.
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens ungdomsarbete tillsammans med engagerade ideella ledare, familjer och medarbetare.
Anställning
Tjänstgöringsgrad: 50 %
Tillträde enligt överenskommelse
Kvälls- och helgtjänstgöring ingår
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: robinmallberg@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Equmeniakyrkan Huskvarna
Vinterg 9 (visa karta
)
561 30 HUSKVARNA Arbetsplats
Equmeniakyrkan Huskvarna Kontakt
Personalutskottet, Equmeniakyrkan huskvarna
Robin Mållberg robinmallberg@gmail.com 0706176528 Jobbnummer
10011489