Ungdomskoordinator förebyggande Fält, Danderyd - Danderyds kommun, Ungt fokus - Administratörsjobb i Danderyd

Prenumerera på nya jobb hos Danderyds kommun, Ungt fokus

Danderyds kommun, Ungt fokus / Administratörsjobb / Danderyd2019-12-25Välkommen till Danderyds kommun! Här möter vi invånarnas behov genom hela livet. Vi kombinerar den moderna trädgårdsstaden med en hållbar stadsmiljö. Vi är ca 1750 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Danderyds kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i enligt kommunens nya vision. Vill du vara med på vår resa?Fritidsgårdarna i Danderyds kommun går nu in i ett nytt spännande skede med en ny ungdomsstrategi, en utökad uppsökande verksamhet och ett nytt tänk kring hur kommunen ska nå ut till så många ungdomar som möjligt. Ungdomsarbetet i Danderyd går in på ett delvis nytt spår under nästa år allt under namnet Ungt fokus.Nu söker vi tre ungdomskoordinatorer till den nyskapade uppsökande gruppen som kommer bestå av olika komponenter och färdigheter. Du kommer tillhöra ett team!2019-12-25I ditt uppdrag som ungdomskoordinator kommer du jobba med uppsökande och förebyggande ungdomsarbete. Du kommer regelbundet under dagtid vistas i alla kommunala skolor och bedriva ett uppsökande arbete och skapa relationer. Du ska stötta skolpersonalen när det händer något i en klass eller skola samt komplettera och samarbeta med elevhälsans verksamhet. Du ska arbeta med ett förändringsarbete i kommunen avseende bl a hemmafester och strukturellt och systematiskt arbete riktat gentemot föräldrar.Du ska dessutom arbeta med drogförebyggande arbete och medverka för att ta fram strategier för ANDTS arbetet i kommunen samt driva och vid behov vara aktiv i det konkreta arbetet, stötta skolpersonalen i deras ANDTS arbete och ansvara för ungdomsfrågor och utvecklingsarbeteUnder 2020 kommer du med ditt team fokuserar på:Skapa trygghet för våra ungdomar - Minska konsekvenserna på hemmafesterna och gator och torgFöräldrar- Föräldrar är vår starkaste möjlighet att påverka våra siffror(stockholmsenkäten) på lång sikt i Danderyds kommun.Ungas användning av alkohol och droger ska kraftfullt minskaANDTS - Strategi med fokus tidigare åldrarTa reda på kommunens friskfaktorer, förstärka och implementera dem i kommunens verksamheter.Skapa effektfull samverkan.Speciellt fokus på tjejer.Vi söker tre ungdomskoordinatorer med olika utbildningsbakgrund och erfarenheter för att tillsammans skapa ett bra team där ni kompletterar varandra. Vi söker därför dig som är utbildad socionom, fritidsledare, kommunikatör eller liknade. Gemensamt för er alla är att ni är experter på lokala och nationella ungdomstendenser och har tidigare arbetat med ungdomar.Det är meriterande om du har vana att driva ungdomsprojekt och har B-körkort. Du har god datavana och är särskilt duktig på sociala medier. Du har en förmåga att sätta upp mål utifrån ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.Du är en mycket relationsskapande person och tar gärna initiativ i sociala sammanhang. Du har en mycket god samarbetsförmåga med såväl ungdomar, kollegor och vårdnadshavare. Du är dessutom en kreativ person som ser utanför boxen och finner nya lösningar och idéer. Viktigast av allt är att du har ett driv och att du ser uppsökande arbete med nya ögon!ÖVRIGTMP4 film på dig själv!I filmen ska du presentera dig och berättar om ett roligt projekt som du har arbetat med.1. Vad gick bra?2. Vad gick dåligt?Använda din mobiltelefon till inspelningen. Kvaliten på inspelningen är absolut inte avgörande utan det är intentionen som är vägleddande.Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.Varmt välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-01-26 Provanställning kan komma att tillämpas.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-01-25Danderyds kommun, Ungt fokus5019278