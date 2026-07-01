Ungdomskonsulent Till Nike Ungdom
Uddevalla Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Uddevalla Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Uddevalla
2026-07-01
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Beskrivning om jobbet
Uddevalla kommuns verksamhet NIKE ungdom vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år som inte slutfört grundskolan eller gymnasieskolan, som är på väg att hoppa av gymnasiet, eller som är arbetslösa. Deltagare kommer till NIKE genom gymnasieskolans introduktionsprogram (IM). Målet är att på sikt få ungdomen att gå tillbaka till studier eller hitta en varaktig försörjning genom arbete. NIKES team består av fyra medarbetare varav en person har ett samordningsuppdrag. Utöver dessa finns pedagoger från gymnasiet kopplade till verksamheten. Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
NIKE jobbar med utveckling genom vägledning och processer för rutiner i vardagen, stärkt självbild och tillit till den egna förmågan samt ett kontaktnät för framtida val av utbildning och arbete. Du kommer att arbeta med individuella lösningar som fokuserar på elevens studiesituation.
Vem söker vi?
Vi söker en person med integritet och personlig mognad.
Du behöver vara strukturerad, stabil, driven, kreativ och uthållig.
Du har även ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och en vilja att jobba kring ungdomar med olika problem.
Du har en god förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom beteendevetenskap, exempelvis Socionom, Socialpedagog, Beteendevetare, Studie- och yrkesvägledare, yrkeshögskola med inriktning socialpedagog eller likande.
Du ska ha erfarenhet av arbete med unga människor i gymnasieskolan, socialtjänst, arbetsmarknadsavdelningen eller liknande verksamheter.
Du har också erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Du ska ha erfarenhet av socialt arbete med människor i utanförskap.
Du har god förmåga att arbeta utifrån elevens specifika behov.
Du ska kunna informera muntligt och skriftligt och ska därför kunna uttrycka dig bra i tal och skrift.
Du har B-körkort och körvanaÖvrig information
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Enheten vuxen försörjningsstöd Kontakt
Ewa-Lena Persson SSR 0522-696000 Jobbnummer
9986155