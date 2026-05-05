Ungdomskonsulent till Actionpark
Göteborgs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-05-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och arbeta för att fortsätta utveckla en plats där unga känner sig välkomna, inspirerade och hörda? Då är det till oss du ska söka!
Vi söker en vikarierande ungdomskonsulent till Actionpark t.o.m. årsskiftet.
Enheten Fritid Väst driver Actionpark, en skatepark på nästan 2000 kvadratmeter av gropar, hopp, kanter och hinder för alla som åker skateboard, kickbike, inlines och BMX. Till Actionpark är alla välkomna. Alla oavsett ålder eller ursprung ska ha en möjlighet att utöva sin sport, kultur och livsstil.
Actionpark är en av flera bemannade platser i Göteborg med olika lek- och aktivitetsytor. Dessa platser syftar till att främja meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga, skapa generationsöverskridande möten och öka tryggheten samt social sammanhållning i staden. På platserna erbjuds en öppen fritidsverksamhet med olika aktiviteter som främjar rörelse, kreativitet och möten främst inriktad mot målgruppen unga 10-20 år.
Platserna är öppna för alla och ger värde för både stadens invånare, regionen, närområdets boende och turister. Varje plats har sin unika karaktär och personalen arbetar med att arrangera, stötta och inspirera till kostnadsfria aktiviteter. Genom tydliga inflytande och delaktighetsprocesser kan utbudet variera, inklusive möjligheter som att delta i aktiviteter, låna utrustning och få coachning i ledarskap. Vi arbetar även aktivt med inkludering och tillgänglighet för att locka fler besökare.
Verksamheten ska bland annat:
• Bygga på frivilligt deltagande och svara mot ungas självupplevda behov, intressen, idéer och erfarenheter.
• Bidra till ungas personliga och sociala utveckling genom icke-formellt och informellt lärande
• Sträva efter att stärka unga människors självbestämmande, autonomi och tillgång till sina rättigheter
• Ha ett helhetsperspektiv på unga och möta dem där de är, som kapabla individer och primära resurser i sina egna liv och för samhället som helhet
• Främja kritiskt tänkande och kreativitet såväl som mänskliga rättigheter och demokratiska värden
En del av arbetet med Actionpark läggs även på det uppsökande arbetet på skolor med syfte att marknadsföra verksamheten och skapa relationer med målgruppen. Därutöver ingår även olika uppdrag som exempelvis: Skola som Arena, Passalen, handleda feriearbetare och eller unga ledare/ambassadörer.
I denna tjänst ingår det att arbeta kvällar. Tjänstgöring vid helger och övriga arrangemang kan förekomma under året. På loven har vi extra mycket aktiviteter och verksamhet igång.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du ha en fritidsledarutbildning eller annan likvärdig eftergymnasial gärna pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget. Du behöver även ha erfarenhet av ungdomsarbete samt erfarenhet av att coacha ungdomar i olika inflytande och/eller delaktighetsprocesser.
Vi ser det även som ett krav att du har god erfarenhet och kunskap gällande skatekultur, och vi ser det verkligen som en bonus om du åker själv.
Vi ser det som meriterande om du har jobbat med skapande i olika former så som konst, musik etc. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet att coacha andra inom området samt om du har jobbat på en liknande plats tidigare.
Som person söker vi dig som har ett gott bemötande. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor och du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar med delaktighet som en del av ditt arbete och du har en förmåga att bygga relationer på ett naturligt sätt.
Du är även ansvarsfull och strukturerad på så sätt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du har även ett driv som gör att du har förmågan att ta initiativ, du sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete.
Du är även förändringsorienterad. Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar andra samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt.
Vi kommer att påbörja intervjuer under ansökningstiden, vänta inte med att söka!Övrig information
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker svarar du på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Giltigt utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas för arbetsgivaren inför erbjudande om anställning.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Centrum Kontakt
Caisa Landahl, Akademikerförbundet SSR adisa.karabegovic@socialcentrum.goteborg.se 031-3657006 Jobbnummer
9891590