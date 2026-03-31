Ungdomshandledare till MBU Hisingen -
Göteborgs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-03-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-03-31Beskrivning
Människan bakom uniformen -MBU - är en metod för att arbeta tillitsskapande mellan unga och personal inom uniformsyrken som polis, räddningstjänst och ambulans. Idag har vi på Hisingen varje termin en grundkurs på tolv veckor för ungdomar 15-20 år. Om intresse finns kan de fortsätta som ambassadörer. Då fördjupar de sin kunskap och sina relationer vilket bidrar till att vara en brobyggare vid kurser, olika event och utbildningar.
MBU arbetar med kunskap och relationer för att skapa tillit, trygghet och goda livsval. Unga tillsammans med samhällsbärande funktioner skapar en gemensam förståelse för varandra och bidrar till ett tryggare samhälle. Syftet är att ungdomen ska lära känna människan bakom uniformen och att uniformsbäraren ska lära känna ungdomen för
MBU finns idag på Hisingen och Nordost i Göteborg. Vi står inför en spännande utveckling med att bredda MBU i resten av Staden samt våra metoder och åldersgrupper.
Du kan läsa mer om MBU på https://goteborg.se/wps/portal/enheter/manniskan-bakom-uniformenDina arbetsuppgifter
Du arbetar som ledare på kursen och för ambassadörerna. Du kommer tillsammans med MBU:s koordinatorer vara med i att ta fram modellerna för yngre åldrar och sedan arbeta operativt med dessa. Du blir del av en ledargrupp för hela Göteborg som arbetar tillsammans där vi planerar, stöttar och hjälps åt. I vardagen arbetar du närmast MBU:s koordinator på Hisingen samt en gruppledare till för kursen. I arbetet ingår kvälls- och helgtjänstgöring. Som det ser ut nu är arbetet upplagt två kvällar i veckan. Undantagsvis är det helgarbete när ambassadörerna har uppdrag där vi är med.Kvalifikationer
Vi söker dig som har stor vana av att arbetat med barn och unga. vi ser helst att du har minst tre års erfarenhet av detta, gärna inom fritid. Du har en eftergymnasial utbildning på minst två år. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i socioekonomiskt utsatta områden. Vi ser positivt på om du kan tala flera språk. För detta arbete behöver du vara en trygg och stabil vuxen. Du känner dig säker i din roll och är van att arbeta självständigt och har lätt för att ta eget ansvar.
Uppdraget har flera delar och du behöver vara strukturerad för att kunna utföra det med gott resultat. Du trivs med och har lätt för samverkan då det ingår i huvuduppdraget. Du träffar många människor i detta uppdrag, ungdomar förstås, men också många kollegor och samarbetspartners. Du tycker om att arbeta med unga och är trygg i att leda både grupper och möten samt att du tycker om att träffa nya personer.
Om du känner igen dig i dessa egenskaper och vill göra skillnad i ungas liv, är detta en spännande möjlighet för dig. Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Berglind Brynjarsdottir 031-3666424 Jobbnummer
9831319