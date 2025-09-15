Ungdomshandledare till Framtidens Hus
2025-09-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Framtidens hus ingår i enheten för arbete och studier, som i sin tur ingår i avdelningen för främjande och förebyggande sociala insatser.
Enheten består idag av 20 medarbetare och 2
samordnare som leds av biträdande enhetschef. Tillsammans bidrar vi till utvecklingen av Framtidens Hus utifrån visionen "Alla ungdomars arena för att förverkliga sina drömmar och bygga framtidstro". Verksamheten ska attrahera ungdomar så att de vill besöka den på sin fritid.
Vi erbjuder
Du har en biträdande enhetschef som stöttar dig och dina kollegor genom handledning samt leder och fördelar det dagliga arbetet. Hos oss värnar vi om varandra och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och stödjande arbetsmiljö - där våra olikheter ses som en styrka.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd.
Din roll
Som ungdomshandledare är du med och bygger upp verksamheten tillsammans med
ledningen - med målet att stötta ungdomar in i arbete. Din huvudsakliga uppgift är att förbereda dem för arbetslivet, vilket kan innebära allt från kartläggning inför yrkes- och studieval, CV-skrivning och intervjuförberedelser till utbildningsinsatser inom arbetsmarknadskunskap.
Dina arbetsuppgifter innebär även att:
Ge karriärrådgivning och stöd till unga i deras arbetssökande process.
Planera och genomföra aktiviteter och program med fokus på arbetsmarknadsinsatser.
Ansvara för planering och genomförande av jobbmässor på Framtidens Hus.
Utveckla samarbete med relevanta aktörer, såsom andra enheter inom förvaltningen, gymnasieskolor, andra förvaltningar i staden och civilsamhället.
Organisera rekryteringsträffar för att skapa möten mellan arbetsgivare och ungdomar.
Stödja unga i att planera och genomföra egna projekt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Examen som beteendevetare, socionom eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Flerårig och aktuell erfarenhet av arbete av arbetsmarknadsinsatser samt att coacha ungdomar.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet och kunskap inom coachande förhållningssätt.
Erfarenhet av att driva samverkan med externa parter.
Som person har du en god kommunikativ förmåga och ett empatiskt förhållningssätt. Du arbetar självständigt och tar initiativ, men trivs också med att samarbeta och bidra till ett starkt team. Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och har en god förståelse för arbetsmarknadsfrågor samt de utmaningar unga kan möta på vägen mot arbete eller studier.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter.
Om du brinner för att stötta unga i deras yrkesmässiga utveckling och vill vara en del av en positiv förändring - skicka in din ansökan redan idag!
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Inför en eventuell anställning kommer utdrag från belastningsregistret att efterfrågas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!

För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Måndaslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5235". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Enheten för arbete och studier Kontakt
Zaid Nackshbandi zaid.nackshbandi@stockholm.se 08-50802127 Jobbnummer
9508685