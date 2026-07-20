Ungdomshandledare till Bergendahlska gården
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Behandlingsassistentjobb / Växjö Visa alla behandlingsassistentjobb i Växjö
2026-07-20
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Avdelningen Arbete och lärande har cirka 200 medarbetare och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där arbetsmarknads-, utbildnings- och integrationsfrågor möts och hanteras.
Avdelningen ansvarar för Bergendahlska gården som är en mötesplats för ungdomar i åldern 13-20år. Som besökare på Bergendahlska gården kan man fika, umgås och spela spel i vårt café eller i vår trädgård, delta i olika gruppverksamheter och ungdomsdrivna aktiviteter, gå på konserter och andra kulturarrangemang, spela in musik i vår studio eller repa med bandet i våra replokaler.
Som ungdomshandledare ingår du i en arbetsgrupp med uppdraget att erbjuda varierade fritidsaktiviteter under ungdomars fria tid. Det dagliga jobbet innebär att leverera bästa bemötande och god service till både besökare, ledare, hyresgäster och övriga som besöker Bergendahlska gården. Verksamheten drivs i nära samverkan med kommunens övriga mötesplatser.
I arbetsuppgifterna ingår att:
• Erbjuda, utveckla och delta i aktiviteter/verksamheter för målgruppen både självständigt och tillsammans med övriga i arbetsgruppen.
• Handleda våra ungdomsledare i arbetet att förbereda, genomföra och utvärdera aktiviteter för besökare i verksamheten.
• Utveckla vår verksamhet och arbeta för att stärka ungdomars möjlighet att delta i varierade aktiviteter på sin fria tid i verksamheten.
• Bidra till trygghet och trivsel i och runt Bergendahlska gården.
• Skapa relationer och jobba främjande och normgivande i dagliga möten med ungdomar
• Planera och genomföra olika arrangemang tillsammans med arbetsgruppen t.ex. konserter, föreläsningar, festivaler och andra kulturarrangemang.
• Samordna och samarbeta med övriga mötesplatser och verksamheter internt och externt.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, kvällstid och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från beteendevetenskapligt alternativt socialpedagogiskt program, fritidsledarutbildning eller annan relevant utbildning. Intresse och erfarenhet från arbete med ungdomar är ett krav. Uppdraget är att motivera och vägleda unga till en meningsfull fritid i sociala sammanhang.
Tidigare erfarenhet arbete inom något av följande områden är meriterande:
• Ungdomsfrågor
• Kulturarbete
• Föreningsarbete
• Integration
• Social hållbarhet
• Kunskap inom musik och evenemang ex. musikproduktion, instrument eller ljud-och ljussättning
Du är trygg, flexibel, stresstålig, har social kompetens och ett pedagogiskt förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt. Det är viktigt att du vill jobba med att utveckla verksamheten i samverkan med andra aktörer, som exempel ideella föreningar och organisationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillsvidareanställning med tillträde snaras enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske kontinuerligt under ansökningstiden. Provanställning kan komma att tillämpas.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 40/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
10006534