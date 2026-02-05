Ungdomscoach till ungdomsverksamhet
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och driven Ungdomscoach som vill vara med och skapa meningsfull fritid och stödja unga i deras personliga utveckling.
I rollen som ungdomscoach ansvarar du för att coacha ungdomarna till självorganisering. Det innebär att du motiverar dem till att själva organisera aktiviteter och forma sin vardag. Målet är att stärka ungdomarnas inflytande och självbestämmande, så att de känner sig delaktiga och kan driva sina egna projekt.
Du kommer att samarbeta med kommunala verksamheter, föreningar och organisationer för att skapa hållbara och meningsfulla aktiviteter. Du kommer att ha möjlighet att vara med och utveckla vår verksamhet och driva Ung Zon framåt. Hos oss kommer du att ingå i ett engagerat team som brinner för att arbeta med ungdomar och tror på deras förmågor.
Eftersom arbetstiden anpassas efter ungdomarnas behov, är den huvudsakliga arbetstiden förlagd till eftermiddagar, kvällar och helger.
Din arbetsplats
Ung Zon är en nybildad ungdomsverksamhet där ungdomar mellan 13 och 18 år kan mötas, skapa och utvecklas tillsammans. Ung Zon är en sammanslagning av olika ungdomsverksamheter där syftet med sammanslagningen är att skapa en starkare och mer samlad röst för ungdomar i Linköping. Genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och möjligheter ska alla ungdomar, oavsett bakgrund eller intresse, ha en plats där de kan utvecklas och känna sig trygga.
Genom samverkan med föreningar, samhällsorganisationer och civilsamhället öppnar vi upp nya vägar och skapar förutsättningar för ungas självorganisering. Verksamhetens utgångspunkt är en främjande verksamhet där vi lägger stor vikt på trygghets- och säkerhetsarbete.
Ung Zon finns i Berga, Ekholmen, Lambohov, Linghem, Ljungsbro, Malmslätt, Ryd & Skäggetorp. Nu söker vi ungdomscoacher till Berga, Lambohov, Ryd och Skäggetorp. Vi är en öppen aktivitetsstyrd verksamhet där deltagandet är frivilligt och kostnadsfritt. Vi lägger stort fokus på att ungdomarna ska vara aktiva och medskapare till verksamheten.
Vi kommer att fortsätta förändringsarbetet och vi söker dig som tycker det är spännande med nya arbetssätt och vill bidra till att skapa Sveriges ledande ungdomsverksamhet.https://play.mediaflow.com/ovp/11/25EBBB8C8F
Du som söker
Vi vill att du som söker har en eftergymnasial utbildning som är relevant för uppdraget, exempel på utbildning kan vara socialpedagog, fritidsledare eller samhälls- och kulturanalys. För att lyckas i det här uppdraget ser vi att du har tidigare erfarenhet av arbete inom verksamhet för unga. Till en av tjänsterna är det ett plus om du har tidigare erfarenhet av musikproduktion och arbete i inspelningsstudio.
Du har kunskap om mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Då arbetet innehåller många sociala kontakter och samverkan behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i socioekonomiskt utsatta områden.
Erfarenhet av att coacha ungdomar att organisera verksamhet.
Kunskap om aktuell forskning kring ungdoms- och fritidsverksamhet samt Europeiska principer och riktlinjer (Chartern).
Erfarenhet av områdesarbete eller strategiskt trygghetsarbete, t.ex.. SSPF arbete.
För att lyckas och trivas i det här uppdraget behöver du vara trygg i dig själv och ha förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du har god självinsikt och är väl medveten om dina styrkor och utvecklingsområden i mötet med ungdomar. Du samarbetar väl med andra människor samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du har god förmåga att hantera konflikter och bibehåller ditt lugn under pressade situationer. Arbetet innebär många kontakter med såväl ungdomar som andra aktörer vilket kräver att du tar initiativ och är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. För att trivas hos oss behöver du ha god förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter, då ingen dag är den andra lik.
För att trivas i rollen är det viktigt att du tror på ungas förmågor, kan se deras styrkor och drivs av viljan att stötta dem i deras personliga och sociala utveckling.
Låter det som en roll för dig? Varmt välkommen att söka!
Övrig information
Tillträde: 260302
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 261231
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 16648
