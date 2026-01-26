Ungdomscoach till Ung i Burlöv
Burlövs kommun, Ung i Burlöv / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Burlöv Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Burlöv
2026-01-26
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Burlövs kommun, Ung i Burlöv i Burlöv
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Kultur och Fritid har uppdraget att främja ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv. Vi arbetar utifrån en gemensam strategi där vi fokuserar på att skapa tillgänglighet och innanförskap, delaktighet och medskapande samt bredd och spets. Genom personliga upplevelser och mötesplatser bygger vi en attraktiv och hållbar kommun. Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som ungdomscoach inom Ung i Burlöv är du anställd som fältsekreterare och har ett självständigt ansvar för det uppsökande och förebyggande arbetet enligt arbetssättet Fånga upp. Du arbetar främst med ungdomar och unga vuxna i åldern 13 -20 år som befinner sig i eller riskerar att hamna i sociala riskzoner. Uppdraget innebär att bygga långsiktiga relationer och tidigt identifiera behov hos ungdomar som både har och saknar kontakt med kommunens verksamheter.
Uppdraget innebär att du arbetar uppsökande och relationsskapande i offentliga miljöer, på fritidsgård och i andra sammanhang där ungdomar vistas. Du möter ungdomar på deras arena, skapar förtroendefulla relationer och arbetar motiverande för att stärka deras möjligheter till en meningsfull fritid, utbildning eller arbete.
I rollen arbetar du med de nätverk som omger ungdomen genom samverkan med fritidsgården, trygghetsvärdar, skola, socialtjänst, polis m.fl.
Du kartlägger ungdomars livssituation, behov och utmaningar och arbetar både med generella och riktade förebyggande insatser. Arbetet kan innebära att slussa ungdomar vidare till fritidsverksamhet, studier, arbete eller stödinsatser, skapa sysselsättning och struktur och arbeta med sociala färdigheter och motivation.
En del av tjänsten innebär arbete i fritidsgårdsverksamhet, vilket för närvarande omfattar en fast kväll i veckan samt deltagande i fritidsledarmöten.
Arbetet innebär även administrativa uppgifter såsom dokumentation, planering, uppföljning och rapportering samt regelbundna avstämningar med chef och/eller arbetsledare på fritidsgården. Kvälls- och helgarbete ingår. Du utgår från fritidsgården Magneten i Arlöv.
För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god samarbetsförmåga och lätt för att skapa och bibehålla goda relationer med både ungdomar och samverkanspartners. Du är lösningsorienterad och arbetar på ett kreativt, flexibelt och initiativrikt sätt utifrån ungdomens behov.
Du är trygg och stabil i din yrkesroll, vilket gör att du kan anpassa dig till förändrade situationer och snabbt ställa om vid behov. Arbetet kräver att du är självgående men också att du ser kollegor och samverkan som en styrka.
Eftersom målgruppen och deras livsvillkor förändras snabbt är det viktigt att du har intresse för omvärldsbevakning och håller dig uppdaterad kring trender, riskbeteenden och ungdomars vardag. Du har ett professionellt förhållningssätt, är en tydlig vuxen förebild och arbetar långsiktigt och förebyggande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, till exempel socionom eller socialpedagog, kriminologi, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
* Dokumenterad erfarenhet av arbete med ungdomar och unga vuxna i uppsökande eller förebyggande sammanhang
* Dokumenterad erfarenhet av relationsskapande arbete med ungdomar i riskzon
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* God samarbetsförmåga och vana av att arbeta i samverkan med andra verksamheter och aktörer
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av uppsökande arbete eller fältarbete
* Erfarenhet av arbete inom fritidsgårdsverksamhet eller öppen ungdomsverksamhet
* Erfarenhet av samverkan med socialtjänst, skola, polis, trygghetsvärdar eller andra brottsförebyggande aktörer
* Utbildning i MI (Motiverande samtal)
* Erfarenhet av att arbeta med ungdomstjänster eller liknande förebyggande insatser
* Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp aktiviteter för ungdomar
* B-körkort
ÖVRIGT
Tillträde enligt överenskommelse.
Utdrag ur belastningsregister kommer krävas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025) Arbetsplats
Burlövs kommun, Ung i Burlöv Kontakt
Enhetschef
Johan Rasmussen johan.rasmussen@burlov.se 040-625 68 38 Jobbnummer
9703256