Ungdomscoach till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Öppenvård barn och unga / Behandlingsassistentjobb / Söderhamn Visa alla behandlingsassistentjobb i Söderhamn
2026-02-26
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Öppenvård barn och unga i Söderhamn
Ditt uppdrag
Har du ett genuint intresse av att arbeta med ungdomar och av förändringsarbete? Är du flexibel och anpassningsbar i din yrkesroll? Då kan det vara dig vi söker till tjänsten som ungdomscoach!
Vår målgrupp är ungdomar som befinner sig i, eller i riskzonen för, missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.
Ungdomscoach arbetar på uppdrag av myndighet där den enskildes individuella behov av stöd står i fokus. Det kan handla om social träning i vardagssituationer, motiverande samtal, hjälp att komma iväg på dagliga aktiviteter samt stöd och hjälp att initiera/fullfölja behandlingskontakter. Som ungdomscoach stödjer du ungdomen till en fungerande vardag och arbetar individuellt, men även tillsammans med ungdomens familj och nätverk. En viktig del av uppdraget är att skapa goda samarbeten med andra aktörer runt ungdomen och familjen, som till exempel socialtjänst, polis, skola och psykiatri. Då vi utgår från ungdomens individuella behov av stöd är det en förutsättning att du som ungdomscoach kan arbeta morgon-, kväll- och helg när det behövs.
Beskrivning av arbetsplatsen
Var med och skapa ett framgångsrikt Söderhamn! I sektor Barn och lärande fokuserar vi på barn och ungdomar upp till 20 år. Här samlas verksamheter och kompetenser som tillsammans har störst påverkan för att ge alla barn möjlighet att vara entreprenörer i sitt eget liv - så de kan välja sin egen framtid. Pedagogisk verksamhet, förebyggande och främjande verksamhet samt socialtjänst finns inom sektorn. Här arbetar cirka 700 medarbetare som möter barn och ungdomar genom exempelvis förskola, grundskola, anpassad grundskola, kulturskola, socialtjänst och ungdomsverksamheten Verkstäderna. Vi vill att alla ska lyckas!
Verksamheten startade sommaren 2025, består för närvarande av tre ungdomscoacher och är en del av öppenvård barn och unga.
Din kompetens
Du är utbildad behandlingspedagog, socialpedagog eller har annan utbildning arbetsgivaren anser vara likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar och du har lätt för att knyta kontakt med både ungdom och dess nätverk. För att lyckas i arbetet behöver du ha flerårig erfarenhet av socialt arbete, gärna med inriktning behandling/stöd till ungdomar.
För att passa i denna roll är det viktigt att du har ett genuint intresse för att arbeta med ungdomar likväl som väl utvecklad förmåga att bygga och vårda goda relationer. Arbetet innebär många kontaktytor vilket gör att kommunikativa färdigheter, samarbetsförmåga och got bemötande är i fokus. För att vara framgångsrik i uppdraget ska du vara trygg i din yrkesroll och ha förmåga att möta alla slags människor i behov av stöd. Då arbetet som ungdomscoach riktar sig mot ungdomar med normbrytande beteende är det meriterande om du har utbildning och kunskap som rör målgruppen. Vi förutsätter att du har väl utvecklad interkulturell kompetens. Förutom detta förväntas du ha en god förmåga att arbeta självständigt då du till stor del kommer arbeta ensam i dina ärenden.
Utbildning inom missbruk/beroende, kriminalitet
Signs of Safety
Tidigare arbete inom öppenvård- eller socialtjänst barn och unga
Funktionell familjeterapi eller andra systemteoretiska metoder inom ramen för familjebehandling
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift då dokumentation är en viktig del av arbetet.
B-körkort
Under rekryteringsperioden kan löpande intervjuer ske så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/76". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Öppenvård barn och unga Jobbnummer
9765366