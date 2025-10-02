Ungdomscoach till Bodens kommun!
Bodens kommun, Kultur, Fritid & Ungdomsavdelningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Boden Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Boden
2025-10-02
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Kultur, Fritid & Ungdomsavdelningen i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Vill du vara med och forma en trygg, meningsfull och inkluderande fritid för unga i Boden? Vi söker en Ungdomscoach till mötesplatsen Hörnet i centrala Boden och du kommer att arbeta i en ungdomsverksamhet i en kommun där framtidstro och samverkan står i centrum.
Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen ansvarar även för Bibliotek, idrottsanläggningar, museum, badhus och Fritidsbanken. Avdelningen är indelad i 4 områden; Stab, Fritid och ungdom, enhet kultur och Nordpoolen.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara följande:
* Skapa förutsättningar för ungdomar
* Skapa inkluderande aktiviteter som främjar gemenskap, kreativitet, kultur och hälsa
* Möta och stötta ungdomar i deras personliga utveckling och sociala sammanhang
* Samarbeta med ungdomarna för att utforma verksamheten utifrån deras behov och intressen
* I arbetet ingår också städning, inköp och caféverksamhet.
* Delta i kommunens ungdomsarbete och utvecklingsprojekt samt samverka med skolor, socialtjänst, polis, föreningsliv och andra aktörer kring ungdomars fritid och välmående.
Arbete på kvällar och helger kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Fritidsledarutbildning/coachutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar eller andra målgrupper inom fritidsverksamhet, föreningsliv etc.
* Du är duktig på att uttrycka dig i såväl tal som skrift, både svenska och engelska.
* Du har grundläggande datorkunskaper
Du är en trygg och positiv förebild som har lätt för att skapa goda relationer, särskilt med barn och unga. Du har förmåga att engagera och involvera ungdomar i verksamheten och på så sätt ge dem möjlighet till inflytande. Du är nyfiken, förändringsbenägen och har ett gott öga för att fånga upp behov, önskemål och trender, både i närområdet och i ett större, globalt perspektiv. Dessutom har du intresse och förmåga att kontinuerligt utvärdera och reflektera över både ditt eget och kollegornas arbete i förhållande till verksamhetens uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser.
För tjänsten krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Stämmer detta in på dig? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281247". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767) Arbetsplats
Bodens kommun, Kultur, Fritid & Ungdomsavdelningen Kontakt
Enhetschef fritid och ungdom
Peter Holmbom peter.holmbom@boden.se Jobbnummer
9536441