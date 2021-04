Ungdomscoach - Vellinge Kommun - Administratörsjobb i Vellinge

Vellinge Kommun / Administratörsjobb / Vellinge2021-04-08Barn och familj utförare inom Individ och familjeomsorgen söker nu en ungdomscoach till kommunens Ungdomscentral. Du kommer att vara en del i större arbetsgrupp som består av familjebehandlare, ungdomscoach, drogterapeut, studie- och yrkesvägledare och familjerättssekreterare.2021-04-08Som ungdomscoach på Ungdomscentralen arbetar du under stor självständighet och eget ansvar. Du vänder dig i första hand till barn och unga i åldern 13-24 år som behöver stöd och hjälp med bland annat återgång till skola, psykisk ohälsa, missbruk och beteendeproblematik. Vi utgår från ett systemteoretiskt perspektiv i arbetet och arbetar för att stärka nätverket för de barn och unga vi möter. Föräldrar och andra personer i ungdomarnas närhet kan därmed också vara aktuella för stöd från Ungdomscentralen, och visst arbete kan komma att rikta sig till yngre barn.Arbetet sker framförallt i kommunens egna lokaler men hembesök förekommer också.Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av både individuella biståndsbedömda stödinsatser samt systemorienterat behandlingsarbete tillsammans med familjebehandlare. Utöver detta kommer en del av arbetstiden att bestå av förebyggande serviceinsatser till kommuninvånarna i form av råd- och stödsamtal och förebyggande arbete på generell nivå. Du behöver kunna skapa förtroendefulla relationer, vara kontaktsökande, kreativ och idérik då tjänsten innefattar att samverka med olika aktörer så som elevhälsan, skolor, regionen, trygghetsvärdar och fält- och fritidsgårdspersonal. Viss uppsökande verksamhet och marknadsföring av socialtjänstens utbud kommer på olika sätt att förekomma, och del av arbetet kan komma att ske inom verksamhetsövergripande projekt.I det dagliga arbetet ingår uppföljning, rapportering och dokumentationTjänsten ger dig möjlighet att arbeta i en grupp av positiva, engagerade kolleger med stort intresse av att utvecklas i sitt arbete och att vara uppdaterade kring metoder, forskning och lagstiftning. Här finns humor, arbetsglädje, omtanke och ett tillåtande klimat. Vi lägger resurser och tid på att kompetensutvecklas utifrån de behov som finns i kommunen. Extern handledning är en självklarhet. Vi vill att du bidrar med tankar och kunskaper som kan vidareutveckla våra verksamheter samtidigt som du har en förmåga att utföra de arbetsuppgifter som omfattas i din tjänst.Kvällsarbete förekommer.Vi söker dig som är nyfiken, positiv och engagerad för att hjälpa barn och unga. Du ska ha ett stort intresse av att utveckla både dig själv och verksamheten genom exempelvis nya metoder och nya samverkansparter. Uppdragen kan vara omfattande och komplexa vilket kräver att du är resultatinriktad, uthållig och har förmåga att skapa och bibehålla motivation.Då tjänsten även kan innefatta en stor del uppsökande och marknadsförande inslag behöver du vara bekväm i att tala inför folk och ha förmågan att utrycka dig väl i tal och skrift.Socionomutbildning.Andra utbildningar så som specialpedagog eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig socionom är också av intresse om man har erfarenhet av arbetet som beskrivs i annonsen.Meriterande:Samtalsmetodik (ex MI), Påbyggnadsutbildning inom ungdomsbehandling (ex ART, FFT, ACRA/CRA), erfarenhet av behandlingsarbete.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-05-03 , upphör: 2021-12-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Vellinge kommun5679697