Ungdomsbibliotekarie till Stadsbiblioteket
Uppsala kommun, Stadsbiblioteket / Bibliotekariejobb / Uppsala Visa alla bibliotekariejobb i Uppsala
2025-10-16
Välkommen till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av sex avdelningar. Fyra av förvaltningens avdelningar ansvarar huvudsakligen för kulturnämndens egenregiverksamhet: Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Uppsala konst och kulturarv samt Uppsala kulturskola. Två avdelningar inom förvaltningen är kanslier som arbetar på direkt uppdrag av förvaltningens ledning samt handlägger ärenden åt kulturnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden.
Det relationsskapande arbetet gör Stadsbibliotekets ungdomsgrupp relevanta och uppdaterade på ungas kultur och behov som vi genom vår kompetens omvandlar till läsfrämjande arbete och ett rikt ungdomsprogram. Som arbetsgrupp för unga har vi högt till tak och det finns stora möjligheter att påverka och att arbeta självständigt. Låter detta intressant? Ta chansen och sök tjänsten som ungdomsbibliotekarie!
Stadsbibliotekets ungavdelning Molnet är en läsfrämjande och kreativ plats för unga mellan 13-25 år. Arbetet med unga görs genom olika relationsskapande metoder. Du kommer att skapa innehåll och ta fram ungverksamhet tillsammans med dina kollegor i arbetsgruppen.
Bibliotek Uppsalas styrka är att satsa på unga, vi har stöd för att testa nya idéer och arbeta självständigt som grupp. Vi välkomnar nytänkande och kreativitet!
Här kan du läsa mer om Stadsbiblioteket (https://(http://www.bibliotekuppsala.se))
Beskrivning av arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är fokus på ungas fria tid kopplat till läsfrämjande verksamhet. Del av uppdraget innebär planering av programverksamhet för unga. Du arbetar med medieplanering för unga och kopplat till Stadsbibliotekets ung-avdelning Molnet. Du använder delaktighetarbete som ett sätt att lyssna in målgruppen. Du ingår också i nätverksgrupp för kommunens ungdomsbibliotekarier.
Du arbetar med eget uppdrag och alla gruppens medlemmar har ansvarsområden som fördelas årsvis. Du planerar och utför digitalt läsfrämjande i samråd med andra i de kanaler som Bibliotek Uppsala arbetar med. Du bemannar Stadsbibliotekets informationsdiskar och möter alla besökare. Kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema.Publiceringsdatum2025-10-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Arbetet kräver att att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt goda it-kunskaper.
Har du erfarenhet av arbete med unga ses det som meriterande. Det är också en fördel om du har kunskap om eller är intresserad av ungdomslitteratur och/eller fantastik.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar. Vidare arbetar du bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Jobbet passar dig som är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och som skapar kontakter och underhåller relationer. Dessutom är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna Sofia Perotti, enhetschef, 018-727 17 33.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34DIK, Gunilla Stillström, 018-727 82 67Kommunal, 010-442 82 09Vision, Denise Fjellner, 018-727 88 36.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
