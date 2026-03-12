Ungdomsbehandlare sommarvikariat Nytida Öppenvård Örebro
2026-03-12
Nu söker vi på Nytida Öppenvård i Örebro vikarierande ungdomsbehandlare för sommaren 2026. Tjänsten är vikariat, heltid och löper över semesterperioder juni-augusti. Du behöver kunna jobba hela perioden. Sök tjänsten senast 2026-03-31.
Kul att du hittade hit! Vi tror att du tycker om att möta människor och att du är intresserad av att förstå vad som ligger bakom olika beteenden. Du brukar förmodligen hitta nya sätt att lösa en situation. Det löser sig oftast för du är trygg i dig själv, nyfiken, lyhörd, och närvarande. Om det här stämmer in på dig kanske du vill jobba med oss i sommar?
Till dig från oss...
Introduktion
Förmånsportal med rabatter
Vi har kollektivavtal samt tillhörande försäkringar.
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Du får även...
genuina möten och erfarenheter som rustar dig för framtiden, oavsett var den är.
möjlighet att visa vem du är.
en arbetslivserfarenhet som gör stor skillnad på ditt CV. Att ha jobbat med människor som behöver stöd, visar dina kommande arbetsgivare att du har erfarenhet av att möta många olika personer utifrån deras behov. Det behövs i alla branscher.
Vi söker vikarierande ungdomsbehandlare för sommaren 2026 till Nytida Öppenvård i Örebro Nytidas Öppenvård i Örebro består idag utav fyra ungdomsbehandlare. Inom verksamheten finns också en enhetschef och en verksamhetschef. Vi erbjuder strukturerad öppenvård och kvalificerat kontaktmannaskap samt boendestöd i våra träningslägenheter. Vår målgrupp är barn, ungdomar och unga vuxna med psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende eller för individer med skyddsbehov. Vi ska under ansvar och med kompetens samt delaktighet skapa goda lösningar för enskilda brukare och uppdragsgivare. Våra insatser och vår organisation skall präglas av omtanke, engagemang och samverkan i alla led.
Ditt uppdrag Som ungdomsbehandlare inom Nytidas Öppenvård har du ett nära samarbete med alla intressenter runt ungdomen; socialtjänst, sjukvård, vårdnadshavare/anhöriga, skolpersonal och eventuellt andra viktiga personer runt ungdomen. Dina arbetsuppgifter kan variera men de utgår från uppdragsgivarens och ungdomens behov. Det huvudsakliga uppdraget är att arbeta nära ungdomen för att tillsammans med denne nå målen i genomförandeplanen. Samtliga ungdomar i vår öppenvård bor i stödboende, träningslägenheter eller hemma hos föräldrarna, vilket innebär att arbetet som ungdomsbehandlare är långt ifrån ett kontors- eller institutionsarbete.
I rollen som vikarierande ungdomsbehandlare ansvarar Du för att:
Dokumentera enligt gällande lagstiftning.
Samverka och samarbeta med ungdomens nätverk. Samarbeta med kollegor.
Informera/återkoppla till din närmaste chef. Arbeta utifrån företagets mål och riktlinjer.
Tjänsten avser heltid och innefattar full förtroendetid, vilket innebär att du som medarbetare ansvarar för när du arbetar, det viktigaste är att ungdomens behov står i fokus.
Din erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som har erfarenhet av målgruppen och liknande arbete, meriterande är utbildning inom MI, återfallsprevention, missbruk, och lågaffektivt bemötande. Akademisk examen inom beteendevetenskapligt område som socionom, beteendevetare eller annan akademisk examen som prövas likvärdig är likaså meriterande.
Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande, lösningsinriktad och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du uppskattar varierande arbetsuppgifter och arbetstider. Det sistnämnda är viktigt då våra ungdomsbehandlare styr sin egen arbetstid och förtroendetiden är viktig för att kunna möta våra ungdomar på bästa sätt. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Körkort B är ett krav samt daglig tillgång till bil.
Vid en anställning lämnas ett utdrag från belastningsregistret.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställning Har du frågor? Kontakta gärna: Emelie Martinsson, Enhetschef. Emelie.martinsson@nytida.se
Telefonnummer: 0708591215
Facklig kontakt: Magnus Sällström, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Nytida så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
