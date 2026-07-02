Ungdomsbehandlare - behovsanställning
Ung 24 AB / Behandlingsassistentjobb / Arvika Visa alla behandlingsassistentjobb i Arvika
2026-07-02
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Vill du vara med och förändra unga människors liv?
Ung 24 har tillstånd från IVO att bedriva extern öppenvård med behandling för barn och ungdomar mellan 12–25 år. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar som vistats i olämpliga miljöer, har ett normbrytande- och/eller ett kriminellt beteende (t.ex. de som har begått enstaka brott, som provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende). Ung 24 bedriver även familjehemsverksamhet kombinerat med ungdomsbehandling/familjebehandling/kontaktperson.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Ung 24:s verksamhet växer snabbt och vi söker därför en ungdomsbehandlare deltid med tillträde omgående. Arbetsgruppen har många års erfarenhet av att arbeta med barn och unga som befinner sig i kriminella miljöer. I arbetsgruppen finns olika roller såsom kontaktperson, ungdomsbehandlare, familjebehandlare och familjehemskonsulent.
En insats kan se olika ut beroende på situationen. En del ungdomar bor kvar hemma, och vi utför arbetet i deras hemmiljö/närmiljö, andra är placerade i jour- eller familjehem och arbetet utförs i närhet till dessa.
Det som är gemensamt för alla är att samtliga har kontaktpersoner och/eller ungdomsbehandlare ett antal timmar varje vecka, och att träffarna är individuella. Vi arbetar inte i grupp med våra ungdomar.
Om dig:
Som ungdomsbehandlare hos Ung 24 krävs det att du är självgående, flexibel, lösningsfokuserad, bra på att bygga allians och klarar av att ha många bollar i luften.
Du har erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar inom behandling, stöd eller socialt arbete. Du behöver kunna arbeta självständigt. Vi ser också att du har ett genuint intresse för barnet/ungdomen bakom den kriminella attityden och är villig att vara ihärdig i din roll, men förstår också när du behöver byta taktik.
Du kan komma att köra mycket bil i tjänsten, vilket betyder att du behöver vara trygg och bekväm med just detta. Du kan behöva förflytta dig till angränsande kommuner.
Du förväntas
• ha förmåga att ta initiativ och kunna skapa värdefulla relationer
• ha en utbildning i någon av våra behandlingsmetoder rePULSE, Motiverande Intervju (MI), Kriminalitet som livsstil (KSL) eller Moral Reconation Therapy (MRT)
• medverka på exempel fysiska aktiviteter, såsom gym, träningar etc.
• ta urinprov
• stötta barnet/ungdomen att hitta ett sunt socialt sammanhang utanför insatsen
• ha regelbundna uppföljningar med socialtjänsten och skola
• skriva månadsrapporter
• skriva genomförandeplaner
• journalföra i vårt verksamhetssystem Infosoc samtliga kontakter med ungdomarna
• kunna förlägga din arbetstid på kvällar och helger för att passa ungdomarnas schema
Vi erbjuder:
• ett meningsfullt arbete där du långsiktigt gör skillnad för barn och ungdomar.
• timlön
• kontinuerlig handledning
• flexibel arbetstidKvalifikationer
Socionomutbildning, socialpedagogutbildning eller annan utbildning som är likvärdig
B-körkort och bil
Erfarenhet av ungdomsarbete
Att du obehindrat behärskar det svenska språket i tal och skrift
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet
Vi avböjer all form av rekryteringshjälp under processen
Ung 24 är ett Stockholmsbaserat företag varför majoriteten av kontakten med ledning kommer ske digitalt.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-postadress: info@ung24.se
Vid eventuella frågor vänd er till verksamhetsansvarig/föreståndare Hanna Bergvall på mail: hanna@ung24.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-06-08
E-postadress: info@ung24.se
Vid eventuella frågor vänd er till verksamhetsansvarig/föreståndare Hanna Bergvall på mail: hanna@ung24.se
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ungdomsbehandlare Värmland/Arvika". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: info@ung24.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ung 24 AB
(org.nr 559433-1208)
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9989366