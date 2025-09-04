Unga i risk för kriminalitet- Socialsekreterare
2025-09-04
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi fortsätter vår anpassning inför framtidens socialtjänst och har under föregående höst gått in i andra linjens socialtjänst, verksamhetsspår barn, där grupperna minskat för en bättre närhet till närmaste chef.
I verksamheten möter vi de barn som har behov av samordnade och omfattande insatser. I arbetet utgår vi från ett målgruppsfokus i vilket vi utreder och samordnar insatser utifrån evidens och kunskapsbaserade metoder och i samverkan med andra samhällsaktörer.
Verksamhetsspåret Barn består av nio grupper, varje grupp leds av en enhetschef och verksamheten som helhet av en områdeschef. För ett närmare stöd i handläggning och introduktion har varje grupp, inom utredningsgrupperna samt familjehemsvården, en riktad senior socialsekreterare. Stöd finns också genom specialistsocionomer, SIP-samordnare, administratörer och en placeringssamordnare. Vi har regelbundna ärendedragningar samt extern handledning. Vi har en struktur för distansarbete, två dagar i veckan, för dem som önskar och utifrån verksamhetens behov.
Vi som arbetar här är kunniga och engagerade i vårt arbete samt är måna om varandra och att ha en god stämning i grupperna. Vi vill att vårt arbete präglas av samsyn, kvalitet och rättssäkerhet och vi tycker att det är viktigt att utvecklas i vårt arbete.
Vi söker nu en socialsekreterare till gruppen som arbetar med unga i risk för kriminalitet som tillsammans med oss vill utmanas och vara med i vår spännande utveckling.
Ditt uppdrag
Socialsekreterare inom utredning 0-17 år, med inriktning unga i risk för kriminalitet. Du utreder barn och ungas behov av skydd och stöd samt följer upp beviljade insatser. Vi arbetar i nära samverkan med ungdomen, dess nätverk, skola och polis. Arbetet sker med stöd av BBIC, SAVRY och Signs of Safety. I arbetet ingår tät samverkan med interna och externa samarbetspartner.
Gruppen, Unga i risk för kriminalitet, har funnits sedan 2019 och handläggarna har god erfarenhet av socialt arbete- och med målgruppen. Arbetet ställer krav på anpassningsförmåga då både arbetsmetoder och förhållningssätt utvecklas i takt med att nya lagar och regler fattas, eller att ny forskning släpps.Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
- Socionomexamen
- Erfarenhet, minst ett år, av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning, området barn och unga 0-17 år
- Förmåga att organisera, planera och koordinera arbetet
- Korrekt svenska i tal och skrift
- Kunskap om BBIC Kunskap om Signs of Safety Utbildning i SAVRY/Earl är meriterande
- Körkort är önskvärt
Din kompetens
Som socialsekreterare hos oss är det självklart att du gillar samarbete med andra men även att du kan arbeta självständigt.
- Du har lätt för att skapa goda relationer och du är tydlig i din kommunikation.
- Du har goda kunskaper om relevant lagstiftning, barns utveckling samt följer med i aktuell forskning.
- Du har en förmåga att begränsa ditt uppdrag och arbeta lugnt och metodiskt när andra runt dig är stressade.
Vi söker dig som kan se möjligheterna i det komplexa sociala arbetet, har lätt för att samarbeta, är flexibel, nyfiken och har barnets bästa i fokus. Viktigt är också att du gillar att utveckla arbetet tillsammans med kollegor och chef.
Vi ser det som självklart att du är ansvarstagande, har integritet och tycker att kvaliteten är viktig.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Inför att du börjar hos oss har vi planerat din introduktion och du får en introduktionsplan samt en mentor på enheten. För närvarande tillämpas ett distansarbetsavtal som innebär att du bereds möjlighet att, i samråd med dina kollegor, arbeta på annan plats än kontoret två dagar per vecka om verksamheten så tillåter.
Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågstation. Vi har fri tillgång till gym i huset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar, möjlighet till semesterväxling samt besök hos läkare och tandläkare på betalad arbetstid.
Vid frågor kontakta:
Anna Tellström - Enhetschef, Uirk och HVB, 08-606 83 41 eller anna.tellstrom@haninge.se
Felicia Fagerström Uribe - Senior socialsekreterare, Utredning 0-17år, 08-606 52 60 eller felicia.fagerstromuribe@haninge.se
Vill du veta mer om verksamheten? Gå gärna in på vår hemsida: www.haninge.se
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekrytering från utomstående aktörer.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/516".
Detta är ett heltidsjobb.
Haninge kommun
(org.nr 212000-0084)
Social- och äldreförvaltningen, Andra linjens socialtjänst, Unga i risk
Anna Tellström 08-6068341
9491427