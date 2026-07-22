Unga Allergiker söker lägerkock
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2026-07-22
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Lägerkock sökes till Unga Allergikers läger i Göteborg (11–13 september)
Har du erfarenhet av att laga allergianpassad mat? Unga Allergiker söker en lägerkock till vårt barnläger läger på Härsjösand lägergård utanför Göteborg den 11–13 september.
Om uppdraget
Som lägerkock ansvarar du för planering och tillagning av måltider under lägret. Du lagar god och näringsrik mat som är anpassad efter deltagarnas allergier och specialkost. Rollen innebär ett stort ansvar för att maten hanteras på ett säkert sätt och att måltiderna blir en positiv del av lägerupplevelsen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att laga allergianpassad mat och hantera specialkost.
Har erfarenhet av matlagning, gärna i storkök, restaurang eller liknande verksamhet.
Har god kunskap om livsmedelshygien och säker hantering av allergener.
Är ansvarstagande, självgående och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Arvode på 8000kr för uppdraget.
Kost och logi under hela lägret.
Boende på lägergården.
Reseersättning.
Plats: Härsjösand lägergård, utanför Göteborg
Datum: 11–13 septemberPubliceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till diza.janeling@ungaallergiker.se
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: diza.janeling@ungaallergiker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lägerkock-ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unga Allergiker
Tomtebodavägen 3B (visa karta
)
171 65 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riksförbundet Unga Allergiker Jobbnummer
10009363