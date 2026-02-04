Ung tjej söker en personlig assistent
2026-02-04
Vi söker en assistent till vår kund som är en 17-årig glad och busig tjej med Cerebral Pares.
Tjänsten är en timanställning. Du som assistent får hoppa in vid ordinarie assistents semester, övrig ledighet och sjukdom.
Under sommaren kommer du även få tider på schema.
Det är viktigt att du har körkort och bil, då det behövs för att ta sig dit kunden bor samt att kunden har en anpassad bil (automat) som man kör henne i till skola, vårdbesök och fritidsaktiviteter.
På fritiden gillar hon att gå ut och fika, bada och åka på olika utflykter precis som vilken 17-åring som helst.
Hon har omfattande rörelsesvårigheter och har därav ett behov av ett flertal hjälpmedel så som taklyft, ståhjälpmedel, specialanpassade stolar samt olika kommunikationshjälpmedel. Du som assistent får en ingående bredvidgång för att lära dig hantera dessa.
Du som assistent ska vara hennes stöd i de aktiviteter hon tycker om att göra, både i och utanför hemmet. Du följer även med på hennes utflykter samt besök på t.ex. habilitering, ortopedtekniska och hjälpmedelscentralen.
Det är viktigt att du som söker är en positiv, trygg, lugn person som är lösningsfokuserad och driven.
Arbetstiderna under skolterminen är morgonpass c:a 05:30-08:00 (tisdagar 07.30-10.00) samt eftermiddagspass ca 12.00-20.00 (Tisdagar 12.30-20.00).
När man söker tjänsten är det extra viktigt att man kan ta morgonpass och även sovande jour.
På helg ligger arbetspassen mellan t.ex. 08:00-10.45, 08.00-19.00 eller 13.00-20.00. På vardagarna kan även arbetspass under dagtid förekomma, vid olika vårdbesök.
Det kan även förekomma nattpass med sovande jour.
Merparten av tiden är dubbelassistans, men det är stunder när du som assistent jobbar ensam.
Under lediga dagar och lov ligger passen liknande passen på helger.
Du får en bredvidgång innan du börjar arbeta självständigt.
Företagsinformation
Bärkraft Assistans AB arbetar med assistans för barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar som ger rätt till personlig assistans enligt LSS.
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elinor Christensen elinor.christensen@barkraft.se
