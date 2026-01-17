Ung man i Uppsala söker Personlig Assistent
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-01-17
Jag söker dig som vill jobba hos mig som vikarie och på deltid, perfekt för dig som vill ha ett extrajobb!
Jag är en ung man som bor i egen lägenhet i centrala Uppsala och söker just nu efter dig som vill arbeta i min assistans! Tjänsten är en timanställning men det finns möjlighet att få en mer permanent rad i framtiden. Arbetet är ofta ganska lugnt, så är man student så finns det möjlighet att studera på jobbet.
Att vara min assistent är varierade, ena dagen kanske vi går ut och äter på restaurang och badar eller så tar vi en promenad och efteråt kollar på Youtube. Jag saknar talande språk och använder bildstöd i min kommunikation, så det är bra om du är kreativ och vi kan hitta andra sätt att förstå varandra.
- Erfarenhet av att jobba med autism är meriterande, men inget krav.
Arbetstiderna är förlagda främst till eftermiddag, kväll och natt. Helgarbete kan förekomma. Just nu söker vi även personer som är intresserade av ett jobb över sommaren!
Ser fram emot din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG: Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Många assistansanvändare i JAG är engagerade i Riksföreningen JAG.
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
De vanligaste svaren från våra anställda på frågan Vad är det bästa med jobbet som personlig assistent? är:
- Att göra skillnad för en annan människa
- Variationen, friheten och glädjen
Välkommen du också! Ersättning
