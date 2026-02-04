Ung kommunutvecklare - sommaruppdrag 2026
2026-02-04
Vill du vara med och utveckla Tibro kommun till en ännu bättre plats för unga? Vill du arbeta med frågor som rör ungas delaktighet, mötesplatser och aktiviteter - och samtidigt få möjlighet att genomföra egna idéer? Nu söker Tibro kommun unga kommunutvecklare för sommaruppdrag 2026!
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar - och skapar mervärden tillsammans!
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tidigare unga kommunutvecklare har varit med och tagit fram olika förslag på mötesplatser och utvecklingsidéer för unga i Tibro. Med nästa omgång unga kommunutvecklare tar vi nu steget vidare från idé till genomförande med fokus på att skapa konkreta aktiviteter och innehåll under sommaren.
Anställningen är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen i Tibro kommun. Du kommer att arbeta nära förvaltningens handledare och ha din huvudsakliga arbetsplats inom Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter.
Uppdraget utgår från ett ungdomsperspektiv och syftar till att stärka ungas inflytande samt skapa aktiviteter för och av unga i Tibro.
Under uppdraget kommer du tillsammans med övriga unga kommunutvecklare att:
* Planera och genomföra arbetet kring skolavslutningen 2026, med målet att skapa en ny och återkommande tradition
* Kartlägga hur sommaren i Tibro ser ut för unga
* Ta fram, planera och marknadsföra en aktivitet som genomförs under sommaren, gärna kopplad till egna intressen
* Avsluta uppdraget med en gemensam slutrapport över det arbete ni genomfört
Detta är en timanställning med stort utrymme för egna initiativ, ansvar och idéer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är 1722 år och är bosatt i Tibro kommun. Ingen tidigare erfarenhet krävs.
Det är viktigt att du:
* Är intresserad av att utveckla Tibro som en bra plats för unga
* Är social och har lätt för att möta människor
* Kan ta ansvar, arbeta självständigt och samarbeta i grupp
* Gärna har ett engagemang eller intresse som du vill dela med dig av
Ledaregenskaper, driv och initiativförmåga är meriterande, men också något du får möjlighet att utveckla under uppdraget.
ÖVRIGT
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I Tibro har vi den lilla kommunens fördelar nära till varandra, till idéerna och till besluten. Här älskar vi att göra.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag.
På livetiskaraborg.se kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och livet i Skaraborg Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304254". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tibro kommun
(org.nr 212000-1660) Kontakt
Fältassistent
Henrik Jernetz henrik.jernetz@tibro.se 0504-18 38 30 Jobbnummer
9723649