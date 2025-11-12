Ung kille i Kalmar söker personlig assistent
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2025-11-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till en ung kille i Kalmar.
Arbetet innebär att du hjälper vår kund med allt i sin vardag såsom förflyttningar, hygien, vardagliga sysslor samt diverse aktiviteter. Du kommer att arbeta dagar, kvällar och helger. Diverse resor kan också komma att ingå i ditt arbete om kunden ska göra både större och mindre resor. Arbetet sker i hemmiljö, offentliga platser samt i skola.
Vår kund är aktiv så det krävs av dig som assistent att du kan hänga på vår kund i allt som kunden önskas göra. Ett stort plus är om du själv är intresserad eller har erfarenhet av dator/tv-spel då det är vår killes största intresse. Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag. Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperPå kunds önskemål ser vi gärna att du som söker är en man eller kvinna i ålder 30-45 år, och med förhoppning till att du kan dela samma intresse som kunden. Du är uppmärksam och lyhörd samt har lätt för att anpassa dig. Vi ser också att du som söker kan behärska det svenska språket i både tal och skrift.Erfarenhet är meriterande, men inget krav då vi lägger stor vikt i personlig lämpning och att du och kunden klickar vad gäller personkemin.Körkort och bil är ett krav.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag. Övrig informationAnställningsform: Behovsanställning, med chans till fast tjänst.Arbetstid: Arbetstiderna är främst förlagda mellan 07.00-19.00Tillträde: Enligt överenskommelse Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 31/12-2025 Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:Verksamhetschef, Magda Fahlén | 010 130 34 46 | magda.fahlen@frosunda.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Magda Fahlén magda.fahlen@frosunda.se 010-130 34 46 Jobbnummer
9600943