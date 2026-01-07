Undervisningsråd nationella minoriteter
2026-01-07
Har du goda kunskaper inom skolområdet nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk och mänskliga rättigheter? Vill du arbeta i en roll där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till långsiktig utveckling, kvalitet och likvärdighet inom skolväsendet? Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
I den här rollen arbetar du med frågor som bland annat rör nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.
Du kommer även att arbeta med andra uppdrag inom området skolans arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Du bidrar till utveckling av läromedel, arbetar med avtal och samarbeten med lärosäten kring uppdragsutbildningar och annan kompetensutveckling för skolväsendets målgrupper.
Du arbetar både självständigt och i grupp. Uppdragen varierar i innehåll och omfattning och innebär mycket samarbete med kollegor på Skolverket samt samverkan med bland annat lärosäten, myndigheter och civilsamhällesorganisationer.
"I den här tjänsten får du möjlighet att bidra till att alla barn och elever växer med kunskap i en trygg miljö. Det är ett arbete som verkligen gör skillnad"
Maria Granander Andersson, enhetschef
Du tillhör Enheten för allmändidaktik 2 på Avdelningen för skolutveckling. På enheten arbetar cirka 20 engagerade medarbetare med skolformsövergripande frågor som rör kunskaps- och värdegrundsarbete, elevhälsoarbete och specialpedagogik. Vi ansvarar även för Skolverkets uppdrag som hbtqi strategisk myndighet, arbete med jämställdhetsintegrering, funktionshinderspolitik, nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park. Du kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50% på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
akademisk examen med inriktning mot pedagogik eller samhällsvetenskap, alternativt annan inriktning som vi bedömer relevant,
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet från statlig myndighet eller arbete på övergripande nivå inom kommun eller region kopplat till skolväsendet, alternativt annan erfarenhet som vi bedömer relevant,
erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbete i samverkan med andra,
goda kunskaper inom området nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk eller området mänskliga rättigheter,
god digital kompetens,
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande att du har erfarenhet av analys- och uppföljningsarbete, vana av att läsa och skriva avancerade texter samt erfarenhet av utredningsarbete. Det är också meriterande med doktorsexamen eller licentiatexamen, kunskap om lagar och regelverk som berör nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, funktionshinderspolitik, barnrätt eller mänskliga rättigheter samt kunskap i något nationellt minoritetsspråk.
Som person behöver du
vara samarbetsorienterad,
ha förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt,
kunna anpassa dig när förutsättningar ändras,
ha en god helhetssyn och förstå hur olika delar hänger samman,
vara strukturerad och kunna planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är 21 januari. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats https://www.skolverket.se/jobb.
