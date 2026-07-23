Undervisande pedagog till Yrkessvenska
Merit Utbildning Malmö AB / Gymnasielärarjobb / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb i Malmö
2026-07-23
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Undervisande pedagog
Merit AB söker undervisande pedagog i Yrkessvenska.
Merit bedriver Yrkessvenska på uppdrag av Arbetsförmedlingen med olika inriktningar i samarbete med yrkesutbildningar, hos olika utbildningsanordnare och på plats på Merit. Undervisningen knyts nära deltagarna och det yrkesspråk de behöver för sin pågående yrkesutbildning och för kommunikationen i sitt framtida yrke.
Vi söker dig som kan undervisa i yrkessvenska, med erfarenhet inom något/några av följande yrkesområden:
Bygg
Industri
Installation, fastighetsskötsel
Transport
Akademiska yrken, såsom IT, ingenjör
De undervisande pedagoger vi söker ska uppfylla minst ett av följande krav:
En relevant yrkesutbildning på minst ett (1) år på heltid, samt minst två (2) års erfarenhet av undervisning inom ett yrkesområde för nyanlända eller utrikesfödda.
Utbildning inom svenska som andraspråk motsvarande minst 30 hp samt minst ett (1) års yrkeserfarenhet från något av de yrkesområden som efterfrågas.
Är du också intresserad av att driva utvecklingsarbete, att arbeta i ett team med andra och att lära med och av andra så tycker vi att du ska söka tjänsten som pedagog på Merit!
Merit AB är ett utbildnings- och coachningsföretag som drivs av pedagoger. Merit finns till för deltagarna. Vi arbetar med kompetensförsörjning tillsammans med arbetsgivare och utbildningar. Våra insatser håller hög kvalitet med effektiva metoder med starkt resultatfokus. På Merit är teamkänslan stark och det finns en mångfald av kompetenser bland personal och deltagare. Välkommen till en kreativ, rolig och stolt arbetsplats! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6877030-2112960". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Merit utbildning Malmö AB
(org.nr 556717-4817), https://jobb.meritutbildning.com
Adlerfelts väg 4M (visa karta
)
213 65 MALMÖ Arbetsplats
Merit utbildning Jobbnummer
10009947