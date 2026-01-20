Undervisa vuxna i svenska - deltid/extrajobb (Landskrona)
2026-01-20
Är du en inspirerande och engagerade person som vill hjälpa människor med att förbättra eller lära sig svenska från grunden? Vill du ha ett flexibelt och roligt extra jobb? Då ska du läsa vidare!
Hos oss får du arbeta med varierande uppdrag inom språkundervisning och gå med i vårt fantastiska team av språkcoacher! Hos oss jobbar du självständigt men alltid med vårt team i ryggen.
Just nu söker vi coacher som kan jobba på plats i Landskrona med både grupper och enskilda personer, från nybörjare (A1) upp till B2-nivå.
Om uppdragen
Som språkcoach på Upgrades planerar du självständigt undervisningen efter kundens behov och nivå. Arbetet är uppdragsbaserat och varierar beroende på nivå, antal deltagare samt önskningar om dag, plats och tid.
Våra uppdrag är mellan 10-20 veckor, 1-2 lektionstillfällen i veckan, 90 minuter per tillfälle. Vi tillhandahåller böcker för coacher och inspiration för lektionsplaneringar.
Du har tillit till din egen förmåga och trivs med ett omväxlande arbete där du självständigt planerar undervisningen efter deltagarens behov. Du har en god förmåga att motivera och inspirera andra och som person är du:
Engagerad, flexibel och "serviceminded"
Kommunikativ, självständig, strukturerad
Kreativ, lyhörd och motiverandeKvalifikationer
Obehindrade kunskaper i svenska och svensk grammatik
Goda kunskaper i engelska
Undervisningserfarenhet, både av grupp och enskilt
Erfarenhet av lektionsplanering
Kunna ta minst två uppdrag
Genuint intresse för undervisning och pedagogik
Kunna undervisa på plats runt om Storstockholm
Meriterande
Erfarenhet av affärsvärlden
Erfarenhet av CEFR
Det är meriterande om du har erfarenhet/utbildning inom pedagogik och/eller språk.
Om Upgrades
Upgrades är ett utbildningsföretag där privatpersoner och företag får skräddarsydd språkundervisning. Vi erbjuder både individuell- och gruppundervisning och anpassar utbildningarna efter våra kunders nivå, mål och tidsschema. Besök vår hemsida för mer information: www.upgrades.se
Vi rekryterar löpande, skicka in ditt CV samt personliga brev till work@upgrades.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
