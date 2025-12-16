Undervisa svenska i grupp - Västerås, deltid (extrajobb)
2025-12-16
Letar du efter ett flexibelt och meningsfullt extrajobb inom svenskundervisning? Då bör du läsa vidare!
Vi söker 1-2 språkcoacher som kan undervisa på plats i centrala Västerås minst en kväll i veckan och även vara tillgängliga som stand-by språkcoach vid behov.
Uppdraget passar dig som vill arbeta deltid och kombinera det med annan sysselsättning.
Undervisningen sker främst på kvällar och varje lektionstillfälle är 90 minuter långt.
Att jobba som språkcoach på Upgrades
Arbeta med engagerande och varierande uppdrag inom språkundervisning och bli en del av vårt fantastiska team av språkcoacher!
Som språkcoach på Upgrades planerar du självständigt undervisningen utifrån kundens behov och nivå. Arbetet är uppdragsbaserat och varierar beroende på språknivå, antal deltagare samt önskemål om dag, plats och tid.Publiceringsdatum2025-12-16Profil
Du har tillit till din egen förmåga och trivs med ett omväxlande arbete där du självständigt planerar undervisningen efter deltagarnas behov. Du har en god förmåga att motivera och inspirera andra, och som person är du:
Lyhörd, engagerad och flexibel
Kommunikativ, självständig och strukturerad
Kreativ och motiverandeKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning (två år eller längre).
Obehindrade kunskaper i svenska.
Erfarenhet av att undervisa vuxna elever i svenska som andra- och/eller främmande språk.
Har erfarenhet av att använda digitala verktyg i undervisningen.
Goda kunskaper i engelska.
Genuint intresse för undervisning och pedagogik.Så ansöker du
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan till work@upgrades.se
I din ansökan vill vi att du bifogar ditt CV samt ett personligt brev där du berättar varför du är intresserad av att arbeta på Upgrades.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor om tjänsten via telefon.
Om Upgrades
Upgrades är ett utbildningsföretag där privatpersoner och företag får skräddarsydd språkundervisning. Vi erbjuder både individuell- och gruppundervisning och anpassar utbildningarna efter våra kunders nivå, mål och tidsschema. Besök vår hemsida för mer information: www.upgrades.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undervisa svenska i Västerås".
Västerås Kontakt
