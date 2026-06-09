Undertaksmontör
Wikan Personal AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Malmö Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Malmö
2026-06-09
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, Lomma
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, Lund
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Vi söker en undertaksmontör till vår kund i Malmö/Lund!Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Vill du arbeta i en varierad och praktisk roll där du får utvecklas i ett yrke med goda framtidsmöjligheter? Vi söker nu en undertaksmontör till en av våra kunder i Malmö/Lund. Hos oss får du arbeta i olika miljöer och projekt där kvalitet, service och yrkesstolthet står i fokus.Arbetsuppgifter
• Montering av undertak och tillhörande system
• Mätning, kapning och anpassning av material
• Förberedelse av arbetsytor och materialhantering
• Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
• Säkerställa att arbetet utförs enligt ritningar och instruktioner
• Kundkontakt och representera företaget på ett professionellt sätt
• Skötsel av verktyg, utrustning och arbetsfordon
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är händig, har god verktygsvana och ett genuint intresse för praktiskt arbete. Du är en ödmjuk person med ett driv att lära dig nya saker och utvecklas i din yrkesroll. Eftersom arbetet sker i olika miljöer och ofta i närvaro av kunder är det väldigt viktigt att du har en god servicekänsla, kan föra dig professionellt och samarbeta väl med andra. Det är ett krav att du talar och skriver flytande svenska samt har B-körkort då resor i tjänsten ingår.
Det är meriterande om du har certifikat för fallskydd, ställningsmontage samt mobila plattformar.
Information och kontakt
Urval görs löpande, så tveka inte med att skicka in din ansökan om du tror att du är rätt person för tjänsten!
Arbetstiden är förlagd på dagtid.
Har du frågor om tjänsten kan du höra av dig till Erik Kleremark på 046 540 85 94 eller Lisbeth Ahlkvist på 046 540 85 92. Vi ser fram emot din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Skiffervägen 102 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Kontakt
Lisbeth Ahlkvist lisbeth@wikan.se 046-5408592 Jobbnummer
9955301