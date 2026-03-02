Undersköterskor-Saand Hemtjänst I Södertälje
2026-03-02
Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum? Då är Du välkommen till oss på SAAND Service & Omsorg AB!
SAAND Service & Omsorg AB är verksamma inom hemtjänst, ledsagning samt hushållsnära tjänster. Vi har idag kontor i Botkyrka, Södertälje, Västervik, Värmdö och Örebro med huvudkontoret i Linköping.
Vi söker nu dig som är undersköterska och vill arbeta inom hemtjänsten i Södertälje.
Rollen som undersköterska hos oss
Som undersköterska inom hemtjänsten ger du omsorg, omvårdnad, ledsagning, serviceinsatser och socialt stöd utifrån våra uppdragsgivares (kunders) behov, förutsättningar och önskemål. I arbetet som undersköterska är det viktigt att våra uppdragsgivare känner delaktighet och trygghet, att de får ett gott bemötande och att vi har en god tillgänglighet. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett pålitligt och professionellt bemötande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta som är utbildad undersköterska eller har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete. Vårdutbildning är meriterande och B-körkort ett krav.
Du är trygg med att hantera dator och tekniska lösningar i det dagliga arbetet. Du pratar och förstår svenska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Profil
Som person trivs du med att ta ansvar, arbeta självständigt i ett flexibelt tempo och du har förmåga att fatta egna beslut vid behov. Du har lätt för att anpassa dig till förändringar, ser möjligheterna till förbättring och tar gärna initiativ till nya lösningar samt att du värderar ett gott samarbete kolleger emellan högt. Du gör gärna det lilla extra och förmår att hantera olika behov.
Övrig information
Vi söker personal för dagtid, kvällar och helger och även dig som vill arbeta som timvikarie.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: rekryteringsodertalje@saand.se

Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Saand Service & Omsorg AB
Saand Service & Omsorg Ab-Södertälje

Kontakt
Verksamhetschef
Josefin Sjöström josefin.sjostrom@saand.se 073-237 94 52, 073-862 38 55 Jobbnummer
9772343