Undersköterskor/ Vårdbiträden till Vansbro/Äppelbos äldreomsorg-Timvik
2025-09-08
Vill du göra skillnad i något av Sveriges viktigast jobb?
Inom äldreomsorg söker vi nu dig som är undersköterska/vårdbiträde dig som vill arbeta på Bäckaskogs- och/eller Berghedens äldreboende. Arbetet innebär varierande arbetstider enligt schema som är förlagda på dagtid, kvällstid och helger.
Detta arbete passar dig som trivs att arbeta inom vården och som kan arbeta oregelbundna arbetstider. Hos oss får du varierande arbetsuppgifter där du är med och skapar trygghet och meningsfull tillvaro för våra boende.
Du kommer att få grundläggande introduktion på olika avdelningar i bemötande, basal hygien och i förflyttningsteknik. För demensenheterna tillkommer ytterligare utbildning. Utbildning sker kontinuerligt därefter, även för mer erfaren personal.
Du kommer att
• ge vård, omsorg och service samt personlig omvårdnad utifrån behovsbedömda insatser
• verka förebyggande vid utförande av vardagliga sysslor
• dokumentera i verksamhetssystem
• ha ett rehabiliterande arbetssätt
• skapa en trygg och meningsfull tillvaro i särskilt boende.
Du måste ha
• undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• god telefon- och datavana
• god förmåga att uttrycka dig i svenska tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
• har kunskap och erfarenhet av dokumentation
• kunskaper inom det salutogena förhållningssättet
• specialistkunskaper inom hälso- och sjukvård samt demens
• erfarenhet av arbete inom vården med liknande uppdrag.
Vi vill att du
• är självständig
• är flexibel
• har personlig mognad
• är relationsskapande
• har en god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Intervjuer kan komma att ske löpande. Tillträde enligt överenskommelse. Vi behöver din ansökan senast 251005.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276311-2025-39". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
Vansbro kommun
Poolchef äldreomsorgen
Poolchef äldreomsorgen
Pernilla Hed pernilla.hed@vansbro.se 0281-75224
9496147