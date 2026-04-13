Undersköterskor/vårdbiträden till Tallboda hemtjänst
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Är du en person som brinner för att göra skillnad? Bjuder du gärna på ett leende och ett skratt även på de mest utmanande dagarna? Då är det dig vi letar efter till hemtjänsten i Tallboda!
Som medarbetare hos oss kommer du att vara en del av ett engagerat arbetslag som arbetar för att förbättra livskvaliteten för våra äldre i Tallboda. Här lägger vi stor vikt vid individens behov och arbetar med metoder som IBIC (individens behov i centrum) och salutogent förhållningssätt.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Tillhandahålla personlig omvårdnad såsom personlig hygien, omvårdnad och medicinska insatser
Ge stöd och praktisk hjälp i det dagliga livet
Hjälpa våra äldre att känna sig trygga och må bra hemma
Dokumentera omvårdnad och insatser i vårt journalsystem (Treserva)
Vara en fast omsorgskontakt till en eller flera individer
Delta i välkomstsamtal och upprätta individuella genomförandeplaner och uppföljningar
Ha en nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter
Hos oss får du arbeta med att ge god service, skapa fina relationer och bidra till förhöjd livskvalitet för varje enskild person. Din dag kan även bestå av att följa med på vårdbesök, handla eller gå en promenad.
Tjänsterna avser 3 tillsvidareanställningar med sysselsättningsgrad på 100%. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och varannan helg.
Din arbetsplats
Vi är stolta över att erbjuda en trygg, professionell och individanpassad omsorg för våra äldre invånare i kommunal regi. Med cirka 1200 engagerade medarbetare och ett stort nätverk av vikarier arbetar vi varje dag mot samma mål: att skapa en vardag fylld av trygghet, kvalitet och glädje för våra äldre. Med vår långa och gedigna erfarenhet inom äldreomsorg är vi experter på att möta varje persons unika behov och önskemål. Vår ambition är att ge våra kunder möjligheten att leva ett självständigt och meningsfullt liv hemma, så länge de önskar. Genom vårt individfokus och engagemang säkerställer vi välmående och livskvalitet i alla insatser vi gör.
Tallboda hemtjänst är en mindre, charmig verksamhet som sträcker sig över Tallboda med omnejd. Personalen utgår från vårt kontor på Gränsliden i Tallboda och det finns goda bussförbindelser från resecentrum i Linköping.
Hos oss får du uppleva den fantastiska östgötska naturen som en del av din arbetsdag. Med både cykel och bil tar du dig smidigt till våra kunder för planerade insatser och larm.
Hos oss hittar du inte bara en arbetsplats, utan också en gemenskap där vi stöttar varandra och delar glädjen i att göra skillnad. Vi söker dig som vill vara med och skapa trygghet, värme och livskvalitet för våra äldre invånare.
Du som söker
Har du tidigare erfarenhet inom vård, stöd och omsorg? Då är du den vi letar efter! Utöver detta vill vi att du har en godkänd slutförd gymnasieutbildning, gärna som undersköterska. Erfarenhet av arbete inom hemtjänsten ser vi som meriterande. Vi ser det också som positivt om du har tidigare erfarenhet av salutogent förhållningssätt, lågaffektivt bemötande samt IBIC.
I äldreomsorgen står våra brukare i centrum. Arbetsuppgifterna innehåller mycket kundkontakter och dokumentation, vilket gör att det är viktigt att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Du behöver även vara trygg i att använda digitala verktyg och har du erfarenhet av att dokumentera i journalsystem ser vi det som ett plus. För att kunna förflytta dig mellan olika kunder är det ett krav att du kan cykla, och har du B-körkort är det meriterande.
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har en förmåga att driva ditt arbete framåt. Samtidigt trivs du med att samarbeta och har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer. Empati är en av dina starkaste egenskaper - du kan sätta dig in i andras perspektiv och agera med förståelse för deras situation.
Vi erbjuder en meningsfull roll där du får chansen att göra skillnad för andra varje dag. För att säkerställa hög kvalitet i vår verksamhet ingår ett språktest i rekryteringsprocessen. Vid anställning behöver du också uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen.
Vill du bli en del av vårt team? Tveka inte att söka redan idag och ta steget mot en givande och betydelsefull karriär inom äldreomsorgen!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 3
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Leanlink (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kommunal Öst syd.ost@kommunal.se Jobbnummer
9849451